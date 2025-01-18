Бойовий дух – у крові кожного українця, – Світоліна прокоментувала вольову перемогу над Паоліні

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) здобула вольову перемогу над італійкою Ясміне Паоліні (4) в третьому колі Australian Open-2025 та нагадала про українську ідентичність та жагу до боротьби.

Про це Світоліна розповіла на флешінтерв'ю одразу після гри.

"Це була божевільна битва сьогодні. Я була натхнена після перемоги мого чоловіка (Гаеля Монфіса, – прим.). Я дивилася трохи, було складно пропустити (українка грала відразу після свого чоловіка на "Margaret Court Arena", – прим.). Я так погано грала в першому сеті, тому я не впевнена чи це було натхнення, чи... (сміється)".

Українка заявила, що на боротьбу її надихнуло й день народження тренера Ендрю Беттлса.

"Але після цього мені довелося перебороти себе і я дійсно щаслива, як я повернулася в матч, намагалася перекинути додатковий м'яч через сітку, шукала свої удари, тож я дійсно задоволена виступом в підсумку. Я просто намагалися боротися, мій старт був не таким чудовим, я себе почувала дуже погано на корті. Сьогодні ще день народження мого тренера, було б не дуже шанобливо, якби я продовжила грати в такому ж дусі".

Колишня третя ракетка світу знову нагадала усьому світу про українську ідентичність та те, що українці продовжують захищати і боротися за те, що належить їм.

"Звідки йде така жага до боротьби? Це йде від усіх українців, у нас є цей бойовий дух. Я думаю, що на багатьох рівнях ми проявляємо стійкість. Ми боремося за те, що належить нам. Бойовий дух у нас в крові і ми робимо все, що в наших силах кожного дня", – підсумувала Світоліна.

Після завершення поєдинку Еліна підійшла до камери, де її попросили залишити автограф. Тенісистка замість свого підпису написала "Love Ukraine", після чого залишила корт.

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Еліна Світоліна зіграє з безпрапорною Вєронікою Кудемєтовою.