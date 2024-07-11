Виступ українок на Вімблдоні-2024: підсумки трав'яного сезону

2024 рік став рекордним для українського жіночого тенісу в різних статистичних вимірах. Так, вперше в історії вісім українок стартували в основній сітці Вімблдона. Але чи наскільки вдалим виявився їхній виступ на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету? Підіб’ємо невеликі підсумки.

Марта Костюк — попри все перша ракетка України

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З десяти останніх матчів Марта Костюк програла сім. Всупереч такій статистиці, 22-річна тенісистка продовжує посідати перше місце в національному рейтингу. Також киянка залишається у першій двадцятці світового табеля про ранги WTA.

Навряд чи трав'яний сезон 2024 року можна занести Марті в актив. З п'яти зіграних матчів вона програла три. Однак дві перемоги припали саме на Вімблдон. Це дозволило повторити торішній персональний рекорд — дійти до 1/16 цього престижного Гренд Слему.

Завдяки перемогам над 27-річною словачкою Ребеккою Шрамковою (105) та 30-річною австралійкою російського походження Дарією Севілл (82), виступ на Вімблдоні не став для Костюк провальним. Однак вже в матчі проти австралійської ветеранки проявилися всі недоліки гри нашої тенісистки.

По-перше, Марта продовжує надмірно витрачати психічну енергію, даючи волю почуттям. Подекуди це навіть дратує її шанувальників, які раніше захоплювалися вибуховою вдачею киянки. По-друге, вражає кількість невимушених помилок. В поєдинку із Севілл українка здійснила їх аж 57!

По-третє, залишаються проблеми з подачею, особливо другою. Знову ж таки, проти австралійки Марта виграла всього 26% розіграшів на власній другій подачі. По-четверте, 15 подвійних помилок за матч — чи не забагато? І нарешті, по-п'яте, граючи проти агресивних рейтингових тенісисток, Костюк не проявляє характеру і не нав'язує боротьбу. На Вімблдоні це сталося в поєдинку проти 29-річної американки Медісон Кіз (13).

Даяна Ястремська — на підході до першої двадцятки

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По грі 24-річна одеситка не розчарувала. Даяна непогано застосовувала рваний темп, чергуючи довгі удари під саму задню лінію з агресивними комбінаціями. За чистими віннерами вона обіграла всіх своїх суперниць. Особливо вболівальникам запам'яталася гра проти колишньої росіянки, а тепер француженки — 23-річної Варвари Грачової (70).

Однак дві з половиною години одиночної гри плюс такий же затяжний триллер в парному розряді помітно вплинув на фізичний стан українки. Проти агресивної Донни Векич (37) з Хорватії Даяні явно не вистачило сил. Крім того, рваний темп через постійні дощові перерви також вибив Ястремську з нормальної функціональної колії.

Відмітимо, що Векич стабільно показує непогані результати на траві, тому поразка українки не є провалом. Ястремська програла майбутній півфіналістці. Побажаємо Даяні провести ще декілька вдалих турнірів, щоб покращити власне рейтингове досягнення і потрапити в першу двадцятку WTA.

Еліна Світоліна — найкраща серед українок на траві

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Вчергове Еліна Світоліна довела, що вона є найкращою тенісисткою України на трав'яному покритті, а може й не тільки. Одеситка показала теніс дійсно вищого класу. На Вімблдоні її розумний, комбінаційний теніс був підкріплений здоровою тягою до перемог і високим рівнем концентрації. Це особливо помітно було в матчах проти 29-річної туніски Онс Жабер (10) та 22-річної китаянки Сіню Ю Ван (42).

Попри вихід у чвертьфінал, Еліна втратила 350 рейтингових очок через те, що минулого року була півфіналісткою турніру. Це призвело до пониження в рейтингу WTA аж на дев'ять позицій. Наразі після Вімблдону Світоліна буде тридцятою, ставши третім номером в Україні.

На жаль, матч проти 25-річної представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4) показав, що Еліні сьогодні важко конкурувати з представницями першої рейтингової п'ятірки. Як і в попередніх двох поєдинках, українка звела до мінімуму кількість невимушених помилок, але протиставити активному тенісу казахстанки нічого не змогла. За вінерами Світоліна програла розгромно 8:28, що зрештою і призвело до підсумкового рахунку 3:6, 2:6.

Попри таку доволі безвольну поразку у чвертьфіналі, саме гра Еліни принесла на Вімблдоні-2024 найбільше позитивних емоцій українським вболівальникам. Одеситка довела, що теніс залишається для неї важливою частиною життя і вона готова прогресувати в різних аспектах гри, хоча раніше і підкреслювала, що вже не вийде на свій найвищий рівень, адже має й інші пріоритети.

Також Еліна проявила і власну громадянську патріотичну позицію, привернувши увагу всього світу до терористичних атак з боку Росії на Україну. Сльози українки під час флеш-інтерв'ю після 1/8 фіналу викликали щире співчуття публіки на стадіоні та телевізійних глядачів.

Так, в рейтингу Світоліна відчула суттєве зниження, але гра 29-річної тенісистки продовжує вражати якістю, розумністю, зрілістю, витонченістю. Можливо, їй не вистачає певної агресивності та різкості, але Еліна має в гарному настрої підійти до швидкоплинної підготовки до майбутньої Олімпіади.

Ангеліна Калініна — головне розчарування першого кола

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Цього сезону Ангеліна Калініна до Вімблдона провела на траві шість поєдинків і програла лише у двох. При цьому поступилася потужним суперницям: 29-річній казахстанці Юлії Путінцевій (35) та Медісон Кіз із США. Попри доволі складний, як для першого кола, жереб (прогресуюча 21-річна росіянка Еліна Аванесян, 77), ми очікували на більш вдалий виступ українки.

Вразила не сама поразка на старті Гренд Слему, а якість гри й психологічної готовності Ангеліни. Весь матч складалося враження, що вона навмисно вицілює у сітку. За невимушеними помилками Калініна «обіграла» суперницю 43:20! Характерним став останній розіграш, коли Калініна наче навмисно видала надзвичайно невдалий удар з льоту у 100% виграшній для себе ситуації.

Опозиція виявилася зовсім не страшною, адже Аванесян грала в доволі простий та невишуканий теніс. Боляче було дивитися, як українка грає на голову слабше самої себе. Втім на рейтингову позицію це вплинуло не сильно. Калініна залишається в другій половині п'ятого десятка.

Леся Цуренко — наближається виліт з першої сотні

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35-річна українка продовжує виступи на великих турнірах попри проблеми зі здоров'ям. Принаймні на Вімблдоні вона дограла стартовий матч до кінця, чого не змогла зробити в останніх двох поєдинках — на грунті Риму та Парижу.

Матч проти Варвари Грачової став для Лесі єдиним трав'яним у цьому сезоні. Враховуючи, що минулого року Цуренко пробилася до 1/8 даного Гренд Слему, то втрата рейтингових очок виявилася доволі суттєвою — мінус 230. Українка втратила близько 30 позицій в рейтингу, відкотившись у кінець дев'ятого десятка.

Дарія Снігур — найвдаліший трав'яний сезон в кар'єрі

22-річна українка завдяки виходу в друге кола Вімблдона за підсумками змагального тижня підніметься на 106 місце в рейтинговому табелі про ранги. У Дарії ще не було такого вдалого трав'яного сезону. Цього року на траві вона здобула сім перемог в одинадцяти поєдинках. На лондонському Гренд Слемі пройшла сито кваліфікації, а в першому колі розгромно перемогла 27-річну француженку Осеан Доден (79).

В другому колі була не менш розгромна поразка від Єлєни Остапенко (14) з Латвії. Але зрозуміло, що це суперниця з абсолютно іншої ліги. Побажаємо нашій спортсменці в найближчі місяці добратися таки до першої сотні, а також далі прогресувати в грі, особливо в технічних її моментах.

Юлія Стародубцева — записуємо виступ на траві у 2024-му до активу

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Достатньо вдалим став трав'яний сезон-2024 і для 24-річної Юлії Стародубцевої. З семи проведених матчів — лише дві поразки. На Вімблдоні пройдена кваліфікація, а в першому раунді переможена 30-річна бельгійка Елісон Ван Ейтванк (254).

Багато хто сподівався на доволі легкий жереб, адже у другому колі українка вийшла на 123 ракетку світу, 23-річну новозеландку Лулу Сун. Однак остання виявилася темною конячкою, вже після Юлії обігравши досвідчену китаянку Лінь Чжу і юну британську зірку Емму Радукану. При цьому Стародубцева дала потужний бій майбутній чвертьфіналістці, вигравши стартову партію.

Вболівальники очікують нових рейтингових здобутків від своєї улюблениці. Шанувальників у Юлії цього року суттєво прибавилося. Приваблює її агресивний стиль на швидких покриттях. Бажано поліпшити техніку і швидкість прийняття тактичних рішень. Сподіватимемося на помітний прогрес від українки, яка у цьому році стартувала в основній сітці вже трьох турнірів Гренд Слем.

Катерина Байндль — шостий виступ на траві Вімблдона

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30-річна українка, що сьогодні посідає 184 місце у світовому рейтингу, скористалась правилом «заморозки» і напряму потрапила в основну сітку британського Великого Шолому. Об'єктивно сподівань на вдалий виступ було обмаль, але призові за участь у стартовому матчі доволі привабливі — 60 тисяч фунтів стерлінгів.

Як і п'ять разів до цього Катерина вилетіла з Вімблдона в першому раунді. Однак це не завадило їй трошки покращити рейтинговий рядок — до 176. Побажаємо Байндль вдалих виступів на менш престижних змаганнях.

Висновки

Спостерігати за грою наших тенісисток на цьогорічному Вімблдоні було цікаво. Різні матчі викликали різні емоції — від глибокого розчарування у випадку з Калініною, до захопленості майстерністю і жагою до перемоги від Еліни Світоліної.

Будемо відверті, передбачати якісь результати від українок на трав'яному Гренд Слемі важко. Це покриття стає все більш екзотичним для багатьох тенісисток. Все-таки грунту та особливо харду приділяється набагато більше уваги. Але саме через це є підвищені сподівання на певні несподіванки й навіть сенсації. У цьому році головний здобуток — рекордне представництво українок на Вімблдоні. Особливих персональних рекордів не сталося, якщо не рахувати нові рейтингові здобутки Снігур та Стародубцевої.

У сухому й найзагальнішому статистичному підсумку маємо:

8 українок серед 128 учасниць;

5 — серед 64;

3 — серед 32;

1 — серед 8 найкращих.

Тепер здійснимо невеличке повернення на глину, адже далі нас чекає Олімпіада, тенісна частина якої пройде на тих же паризьких кортах, де відбувається Ролан Гаррос. Будемо вболівати за медальні шанси наших спортсменок.