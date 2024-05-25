Соболєва зупинилася в кроці від фіналу турніру в Італії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (248) зазнала поразки від британки Франчески Джонс (295) у півфіналі ґрунтового турніру ITF W75 у Градо (Італія).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:2.

CITTА DI GRADO TENNIS CUP — ITF W75

Градо, Італія

Призовий фонд — $60000

ґрунт

Півфінал, 25 травня

Франческа Джонс (Велика Британія) — Анастасія Соболєва (Україна) 7:5, 6:2

У фіналі Джонс гратиме проти другої сіяної Катінки фон Дайхманн (274).

Напередодні Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі.

Нагадаємо, американка Медісон Кіз здобула перемогу на турнірі WTA 500 у Страсбурзі.