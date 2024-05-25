Соболєва зупинилася в кроці від фіналу турніру в Італії
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (248) зазнала поразки від британки Франчески Джонс (295) у півфіналі ґрунтового турніру ITF W75 у Градо (Італія).
Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:2.
CITTА DI GRADO TENNIS CUP — ITF W75
Градо, Італія
Призовий фонд — $60000
ґрунт
Півфінал, 25 травня
Франческа Джонс (Велика Британія) — Анастасія Соболєва (Україна) 7:5, 6:2
У фіналі Джонс гратиме проти другої сіяної Катінки фон Дайхманн (274).
Напередодні Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі.
Нагадаємо, американка Медісон Кіз здобула перемогу на турнірі WTA 500 у Страсбурзі.