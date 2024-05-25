Ролан Гаррос-2024: українські надії

26 травня стартує найпрестижніший ґрунтовий турнір у тенісі – Відкритий чемпіонат Франції або Ролан Гаррос. У чоловічій одиночній сітці у нас не буде жодного представника, до чого, на жаль, український вболівальник вже звик. Від дівчат ми завжди чекаємо нових звершень, адже в основній сітці Україна буде представлена одразу 6 тенісистками.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко і Ангеліна Калініна розпочнуть змагання в Парижі з першого кола основної сітки. Юлія Стародубцева пробилася крізь всі три щаблі кваліфікації.

Ролан Гаррос – логічний підсумок грунтового сезону. Проаналізуємо, як пройшли цей відтинок року наші дівчата і на що сподіватися українським вболівальникам на Відкритому чемпіонаті Франції.

Еліна Світоліна: невпевнений ґрунтовий сезон головної зірки

Протягом багатьох останніх років перед будь-яким великим турніром ми очікуємо успіху від нашої головної зірки – Еліни Світоліної. Навіть після народження доньки вона швидко повернулася на корти і завдяки майстерності піднялася до топ-20 світового рейтингу. Починаючи з понеділка, Еліна буде посідати 19 рядок в табелі про ранги WTA.

Найкращими показниками виступів Світоліної на РГ залишаються чотири чвертьфінали, до яких спортсменка доходила у 2015, 2017, 2020 та 2023 роках. Саме в ці періоди українська тенісистка показувала найкращий теніс на глиняному покритті. На жаль, в цьому році ми не можемо констатувати її прогресу на грунтових майданчиках.

В цьому році Еліна взяла участь в чотирьох турнірах на ґрунті (Чарльстон, Мадрид, Рим, Страсбург). Баланс перемог і поразок – 4:4. При цьому три з чотирьох поразок українка зазнала, будучи фаворитом за передматчевими букмекерськими котируваннями.

Насправді у грі Світоліної на грунті в цьому році помітні суттєві проблеми. Нікуди не поділися високий спортивний інтелект спортсменки та здатність до комбінаційної гри. Водночас Еліні не вистачає гостроти у завершенні власних комбінацій, різкості у вирішальних ударах.

Особливо це помітно в матчах із суперницями, які не бояться грати гостро, ризикувати, агресивно тиснути. Так, останній поєдинок Еліна програла 23-річній француженці Кларі Бюрель. Остання вдало поєднала такі елементи:

гостру, нехай і не найшвидшу, подачу;

сміливі удари вздовж ліній та через коридор;

велику кількість вдалих укорочених.

Світоліна ж навіть у тих розіграшах, де мала суттєву комбінаційну перевагу, діяла не достатньо гостро. Через це француженка забрала немало очок, діючи в чомусь навіть авантюрно, виходячи до сітки, укорочуючи м'ячі.

Першою суперницею Еліни в Парижі за волею жереба стане 32-річна чеська тенісистка Кароліна Плішкова. У 2024-му вона провела на ґрунті всього три поєдинки, два з яких програла. У Стразбурзі експерша ракетка світу вилетіла в першому колі від тієї ж Бюрель.

Загалом, для українки склався непоганий турнірний розклад, за яким суперниця з топ-10 сіяних зустрінеться лише в четвертому колі. Водночас розуміємо, що Світоліна в її теперішньому стані може програти і аутсайдерці. Недарма в нещодавньому інтерв'ю пресслужбі Ролан Гаррос сама Еліна зазначила, що може й не повернутися на свій колишній рівень, на якому виступала, перебуваючи в топ-5, топ-10 світового рейтингу.

Враховуючи все це, дамо обережний прогноз на виступ першої ракетки України в Парижі. Поставимо на те, що Світоліна пройде в третє коло змагань.

Марта Костюк: непередбачувана юна зірка

Напередодні старту ґрунтового сезону 2024 ми не сподівалися на особливі успіхи 21-річної зірки українського тенісу. Глиняне покриття ніколи не було улюбленим у Марти. Окрім того, Костюк вже декілька місяців скаржилася на самопочуття, що періодично погіршувалося. З цієї причини вона відмовилася і від старту на першому грунтовому турнірі у Чарльстоні.

Коли в Штутгарті, будучи явною фавориткою, Марта більше трьох годин мучалася з німецькою ветеранкою Лаурою Зігемунд, здалося, що в наступному матчі українці просто не стане сил. Але Костюк змогла здивувати навіть найвідданіших своїх прихильників. В наступних трьох поєдинках вона обіграла представниць першої десятки рейтингу WTA – китаянку Цінь Вень Джен, американку Коко Гофф, чешку Маркету Вондроушову.

Програш у фіналі Єлєні Рибакіній з Казахстану не став трагедією, адже Марта показала справді феноменальний результат у Штутгарті. Набрані очки дозволили їй згодом піднятися до двадцятки рейтингу WTA. Але підвищення в рейтингу не заперечує і провальний виступ на двох тисячниках. У Мадриді в першому ж матчі була поразка від єгиптянки Маяр Шериф, а в Римі – від японки Наомі Осаки. Принаймні в поєдинку з представницею Єгипту, українка вважалася явною фавориткою.

Перед Ролан Гаррос Костюк взяла тривалий відпочинок. Сподіваємося за 20 днів Сандра Заневська підведе свою підопічну до другого в сезоні турніру серії Grand Slam в оптимальних кондиціях. Покладаючись на тренерський талант польської спеціалістки, а також на розумний комбінаційний теніс українки, спрогнозуємо вихід Марти принаймні в четверте коло чемпіонату. Жереб щодо потенційних суперниць цьому сприяє.

Даяна Ястремська: переламати традицію

Третя, на цю мить, ракетка України сьогодні посідає 32 рядок у світовому табелі про ранги. Грунтове покриття для Даяни завжди було незручним. І якщо кваліфікацію до Ролан Гаррос чи тисячників вона проходила в останні роки доволі просто, то виступи в основних сітках не задавалися. Так, Ястремська чотири рази вилітала з найпрестижнішого паризького турніру вже в першому ж раунді. Вже участь в основі для 24-річної українки – здобуток.

Цьогорічний ґрунтовий тур також без здобутків. Даяна взяла участь у трьох турнірах (Чарльстон, Мадрид і Рим). У першому ж матчі проти польської тенісистки Магди Лінетт Ястремська виграла стартову партію 6:0. Здалося, що прокляття грунту зняте і з досвідом прийшла й впевненість. Однак в підсумку поєдинок був програним.

Не вразила українка і на турнірах серії WTA-1000. В Мадриді та Римі без шансів програла фавориткам – Коко Гофф і Аріні Сабаленко відповідно. До речі, з великою ймовірністю у третьому колі РГ Даяна вийде саме на американку. Тому й неважко спрогнозувати, що ця стадія стане для нашої тенісистки останньою. При цьому будемо сподіватися, що в перших двох матчах вона покаже свій найкращий "глиняний" теніс, щоб спробувати реваншуватися проти Коко.

Леся Цуренко: напружений реванш проти Векич

34-річна українська спортсменка утримується в топ-50 рейтингу WTA. Але раз по раз дають про себе знати накопичені травми. На додачу до цього грунтове покриття ніколи не було улюбленим для Лесі. При цьому Цуренко двічі доходила до 1/8 Відкритого чемпіонату Франції, що можна вважати неабияким здобутком.

У минулому році саме на цій стадії Леся знялася зі змагань, не завершивши проти Іги Швьонтек навіть перший сет. Показово, що вже цьогоріч 10 травня у Римі Цуренко теж була змушена знятися через травму в матчі проти Ангеліни Калініної. За добу до цього Леся провела наднапружене, майже тригодинне протистояння проти хорватки Донни Векич. Остання теж не є спеціалісткою по грунту, завдяки чому українка вирвала перемогу на тай-брейку в третьому сеті.

Цікаво, що саме з Векич жереб звів Цуренко у першому колі в Парижі. Хорватка сьогодні теж не в найкращій формі, але чи вистачило Лесі двох тижнів на відновлення? Покаже гра, у якій Донна точно захоче взяти реванш. Букмекери дають більше шансів хорватці, зважаючи саме на фізичний стан української спортсменки. Ми ж як вболівальники сподіваємося, що наша землячка все ж проб'ється у друге коло, щоб там зустрітися з Мартою Костюк.

Ангеліна Калініна – страсбурзькі дощі ускладнили підготовку до РГ

Враховуючи виступи наших тенісисток протягом поточного грунтового сезону, найбільше сподівань щодо турнірних перспектив на Ролан Гаррос я особисто покладав саме на Ангеліну Калініну. Так, її спіткав грандіозний провал у рейтингу через швидкий виліт з турніру в Римі, на якому в 2023 році українка дійшла до фіналу.

Однак саме Калініна в останній тиждень перед РГ виглядала серед українських тенісисток найвпевненіше на грунті. Вона це підтвердила в Стразбурзі, але це підтвердження, на жаль, відбулося у доволі екстремальний спосіб. Річ у тому, що WTA-500 Internationaux Strasbourg 2024 відбувається у складних погодних умовах. Через дощі терміни матчів суттєво зсунулися.

У п'ятницю, 24 травня, Ангеліна перемогла шосту ракетку світу Маркету Вондроушову у складному трисетовому поєдинку. І в той же день змушена грати проти такої сильної суперниці, як Даніель Роуз Коллінз. Остання, справжня хижачка від тенісу, у своїй агресивній манері дотисла знесилену суперницю. При цьому Ангеліна нав'язала таки боротьбу американці в першій партії, довівши справу до тай-брейку.

Зважаючи на те, що найкращим здобутком Калініної на Ролан Гаррос є два виходи до 1/32, спрогнозуємо, що вона зможе поновити рекорд на цьому Grand Slam. Щоправда, для цього вже в першому колі прийдеться вибити непоступливу молоду колумбійку Камілу Осоріо Серрано. Важливо, щоб Ангеліна встигла відновитися після наднапруженої п'ятниці, інтенсивність якої могла суттєво вплинути на функціональний стан спортсменки.

Потенційна суперниця в другому колі – титулована туніска Унс Жабер, зараз знаходиться не в найкращій формі. Якщо Калініна повноцінно відновиться, то може впоратися з такою опозицією. Можливо, будемо аж занадто оптимістичними, але спрогнозуємо вихід українки до чвертьфіналу.

Юлія Стародубцева: дебют в основній сітці

2024 для 24-річної українки Юлії Стародубцевої став дійсно знаковим в кар'єрі. Спочатку тенісистка пробилася крізь кваліфікацію до основної сітки Australian Open, а тепер повторила цей же успіх і на Відкритому чемпіонаті Франції. Важко сподіватися на те, що Юлія зможе здобути хоча б одну перемогу вже на цьому рівні. Поки що їй не вистачає майстерності і витримки, щоб провести поєдинок із сильною суперницею стабільно.

При цьому українка протягом кожної гри має достатньо вражаючі періоди домінування. Коли вона припускається мінімуму невимушених помилок, її агресивний стиль гри виправдовує себе. Водночас Юлії явно не вистачає потужності й комбінаційності, через що вона поки не спромоглася жодного разу зайти в першу сотню рейтингу.

У будь-якому разі подякуємо нашій землячці за те, що маємо аж шість представниць України в основній сітці Ролан Гаррос. Вболіваємо за Юлію і очікуємо на приємну несподіванку.

Підсумок: принаймні перший тиждень буде максимально цікавим для українських вболівальників

У жіночому тенісі сьогодні головне питання полягає в тому, хто кине виклик першій ракетці світу, королеві WTA – Ізі Швьонтек. У поточному сезоні на вона забрала обидва тисячники на грунтових кортах – у Мадриді та Римі. Чи вистачить їй після цього морального налаштування і фізичних кондицій для повного турнірного шляху на турнірі Grand Slam?

Подивимось. Ми ж будемо вболівати за шістку наших дівчат, кожна з яких підходить в різних кондиціях до найвідповідальнішого грунтового змагання року. Даємо доволі обережний і скептичний прогноз. Непоганим результатом буде вихід хоча б однієї з українок в четверте коло змагань. Водночас сподіваємося і на приємні несподіванки. Принаймні очікуємо від кожної з наших тенісисток подолання особистого рекорду виступів на РГ.

Хай там як, останній тиждень травня стане гарячою порою для українських шанувальників жіночого тенісу. Якщо ж і на початку червня нас очікують приємні несподіванки, то такий бонус стане надзвичайно емоційним завершенням тенісної весни.