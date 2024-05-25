Кіз обіграла кривдницю Калініної у фіналі турніру в Страсбурзі
Американська тенісистка Медісон Кіз (16) здобула перемогу над землячкою Даніель Роуз Коллінс (12) у фіналі турніру WTA 500 у Страсбурзі, Франція.
Гра тривала 1 годину та 14 хвилин та завершилась розгромом — 6:1, 6:2.
Відтак Медісон виграла восьмий трофей у кар'єрі. Окрім 123,480 тисяч євро призових, Кіз набрала 500 рейтингових очок, що дозволить їй піднятися на дванадцяту сходинку рейтингу WTA.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Фінал, 25 травня
Медісон Кіз (США) — Даніель Коллінс (США) 6:1, 6:2
Нагадаємо, у півфіналі Коллінс здобула перемогу над Ангеліною Калініною (56), яка показала найкращий результат на турнірі серед представниць України.
Зазначимо, що у Страсбурзі також змагалась Еліна Світоліна (17). Українка сенсаційно вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись француженці Кларі Бюрель (43).