Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) поступилася Зейнеп Сонмез (163) з Туреччини у другому колі Челленджера, який проходить в італійській Пармі.

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.

Parma Ladies Open – WTA 125

Парма, Італія Ґрунт Призовий фонд – $115,000 Друге коло, 14 травня

Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:1, 4:6, 7:5

Нагадаємо, у першому колі 20-річна дніпрянка здолала Марину Стакушич з Канади.