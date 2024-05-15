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Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі

Микола Дендак — 15 травня, 17:42
Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) поступилася Зейнеп Сонмез (163) з Туреччини у другому колі Челленджера, який проходить в італійській Пармі.

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 7 з 16 брейк-пойнтів.

Parma Ladies Open – WTA 125
Парма, Італія
Ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Друге коло, 14 травня

Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:1, 4:6, 7:5

Нагадаємо, у першому колі 20-річна дніпрянка здолала Марину Стакушич з Канади.

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Анастасія Соболєва

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