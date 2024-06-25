Снігур без проблем перемогла на старті кваліфікації Вімблдону
Українська тенісистка Дарія Снігур (131) здобула перемогу над швейцаркою Жіл Тайхманн (197) у першому колі кваліфікації Вімблдону.
Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:0. У першому сеті Снігур здолала суперницю у запеклій боротьбі, а в другому просто знищила Тайхманн, вигравши у всіх геймах.
Українка не зробила жодного ейсу, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 18 брейкпойнтів.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло кваліфікації, 25 червня
Дарія Снігур (Україна) — Жіл Тайхманн (Швейцарія) 7:5, 6:0
У наступному раунді Снігур зустрінеться з іншою українкою Катаріною Завацькою, яка теж пройшла швейцарку у першому колі.
Напередодні ще одна представниця України Юлія Стародубцева також успішно стартувала у кваліфікації Вімблдону.
Раніше українські тенісисти Ілля Марченко та Віталій Сачко зазнали поразки у відборі на турнір серії Grand Slam.