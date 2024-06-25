Стародубцева впевнено вийшла в друге коло кваліфікації Вімблдону

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (153) впевнено переграла угорку Анну Бондар (93) у першому колі відбору на Вімблдон-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0. Українка один раз подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та реалізувала 5 з 12 брейк-пойнтів.

У наступному колі змагань Стародубцева зустрінеться з переможницею пари Анастасія Тіхонова (190) — Керол Чжао (Канада, 263)

Wimbledon — Grand Slam

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Перше коло кваліфікації, 25 червня

Юлія Стародубцева (Україна) — Анна Бондар (Угорщина) 6:4, 6:0

Напередодні Катаріна Завацька також подолала перше коло кваліфікації Вімблдону.

Раніше українські тенісисти Ілля Марченко та Віталій Сачко зазнали поразки у відборі на турнір серії Grand Slam.

Окрім Стародубцевої та Завацької у кваліфікації на Вімблдон беруть участь ще дві українки — Дарія Снігур та Анастасія Соболєва. Їх матчі відбудуться сьогодні, 25 червня.