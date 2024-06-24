Ще один українець у першому ж раунді вилетів із кваліфікації Вімблдону

Український тенісист Ілля Марченко (227) вилетів із кваліфікації Вімблдону-2024.

У першому раунді відбору 36-річний уродженець Кам’янського поступився бразильцю Мелігені Родрігешу Алвешу (147).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Обидва гравці виконали по 5 ейсів, але Марченко припустився чотирьох подвійних помилок, тоді як суперник — жодної.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Перше коло кваліфікації, 24 червня

Мелігені Родрігеш Алвеш (Бразилія) — Ілля Марченко (Україна) 6:2, 6:4

Марченко вдев’яте у своїй кар’єрі взяв участь у кваліфікації Вімблдону. Найкраще досягнення Ілля на британському Grand Slam — вихід у 2-й раунд у 2010 році.

Нагадаємо, Василь Сачко також вилетів із першого раунду кваліфікації Вімблдону.