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Сачко програв казахському тенісисту на кваліфікації турніру у Вімблдоні

Андрій Яросименко — 24 червня, 16:32
Сачко програв казахському тенісисту на кваліфікації турніру у Вімблдоні

Український тенісист Віталій Сачко (АТР 278) у першому колі кваліфікації на турнір у Вімблдоні поступився представнику Казахстану Міхаїлу Кукушкіну (АТР 123). Це друга поразка українця у відбірковому раунді турніру.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Віталій двічі подав навиліт (суперник зробив це тричі), та був менш ефективним на першій та другій подачах (64% виграних очок проти 73% на першій подачі, та 27% проти 50% на другій)

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Перше коло кваліфікації, 24 червня

Міхаїл Кукушкін (Казахстан) — Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:3.

Нагадаємо, нещодавно українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала представницю Румунії в першому колі турніру WTA 500 в Істборні.

великий теніс Віталій Сачко

великий теніс

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