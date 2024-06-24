Сачко програв казахському тенісисту на кваліфікації турніру у Вімблдоні

Український тенісист Віталій Сачко (АТР 278) у першому колі кваліфікації на турнір у Вімблдоні поступився представнику Казахстану Міхаїлу Кукушкіну (АТР 123). Це друга поразка українця у відбірковому раунді турніру.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Віталій двічі подав навиліт (суперник зробив це тричі), та був менш ефективним на першій та другій подачах (64% виграних очок проти 73% на першій подачі, та 27% проти 50% на другій)

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Трава

Перше коло кваліфікації, 24 червня

Міхаїл Кукушкін (Казахстан) — Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:3.

Нагадаємо, нещодавно українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала представницю Румунії в першому колі турніру WTA 500 в Істборні.