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Завацька здобула перемогу на старті кваліфікації до Вімблдону

Станіслав Лисак — 25 червня, 17:12
Завацька здобула перемогу на старті кваліфікації до Вімблдону

Українська тенісистка Катаріна Завацька (200) здобула перемогу над швейцаркою Селін Наеф (173) у першому колі відбору на Вімблдон-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів.

У наступному колі змагань Завацька зустрінеться з переможницею пари Жіл Тайхманн (Швейцарія, 197) — Дарія Снігур (Україна, 131).

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло кваліфікації, 25 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Селін Наеф (Швейцарія) 6:2, 6:4

Раніше українські тенісисти Ілля Марченко та Віталій Сачко зазнали поразки у відборі на турнір серії Grand Slam.

Окрім Снігур та Завацької у кваліфікації на Вімблдон беруть участь ще дві українки — Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва. Їх матчі відбудуться сьогодні, 25 червня.

Катаріна Завацька Селін Наеф

Катаріна Завацька

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