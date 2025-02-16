Снігур не змогла завоювати титул на турнірі ITF у Альтенкірхені, програвши у фіналі росіянці

У неділю, 16 лютого, українська тенісистка Дар'я Снігур (132) зіграла у фіналі турніру ITF W75, який проходив на хардовому покритті у залі в німецькому Альтенкірхені.

Друга сіяна Снігур за 1 годину 14 хвилин поступилася росіянці Юлії Авдєєвій (248) – 3:6, 3:6.

Українка за гру 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку її суперниці 15 ейсів, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Rewe Petz Ladies Open – ITF W75

Альтенкірхен, Німеччина, хард (зал)

Призовий фонд – $60 000

Фінал, 16 лютого

Юлія Авдєєва (-) – Дар'я Снігур (Україна) 6:3, 6:3

Це була перша зустріч суперниць. Авдєєва другий сезон поспіль стала переможницею турніру в Альтенкірхені.

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Німеччині українка обіграла німкеню Настасью Шунк (293), у другому легко впоралася з ще однією господаркою кортів Кароліною Кул (426), у чвертьфіналі здолала Ліан Тран (384) з Нідерландів, а у півфіналі Анна-Лена Фрідзам не вийшла на гру проти Снігур.