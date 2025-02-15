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Снігур вийшла у фінал турніру ITF в Альтенкірхені через відмову суперниці

Микола Дендак — 15 лютого 2025, 17:18
Снігур вийшла у фінал турніру ITF в Альтенкірхені через відмову суперниці
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (132) вийшла у фінал турніру ITF W75, який проходить на хардовому покритті у залі в німецькому Альтенкірхені.

Друга сіяна Снігур отримала технічну перемогу через відмову суперниці Анни-Лени Фрідзам (360, Німеччина) від матчу.

Таким чином українка вийшла у 17 фінал на рівні ITF (другий в Альтенкірхені) та може здобути 11 титул. Попередній вирішальний матч на цьому турнірі, що відбувся три роки тому, Снігур програла.

У фіналі змагань Снігур зустрінеться з нейтральною тенісисткою з Росії Юлією Авдєєвою (248).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Німеччині українка обіграла німкеню Настасью Шунк (293), у другому легко впоралася з ще однією господаркою кортів Кароліною Кул (426), а у чвертьфіналі здолала Ліан Тран (384) з Нідерландів.

ITF Дар'я Снігур

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