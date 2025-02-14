Снігур легко вийшла у півфінал турніру ITF у Альтенкірхені
Українська тенісистка Дар'я Снігур (132) 14 лютого зіграла чвертьфінальний матч на турнірі ITF W75, який проходить на хардовому покритті у залі у німецькому Альтенкірхені.
Друга сіяна Снігур усього за 55 хвилин перемогла нідерландку Ліан Тран (384) – 6:2, 6:0.
Цікаво, що після рахунку 2:2 у першому сеті українка до закінчення гри виграла усі решту 10 геймів.
Rewe Petz Ladies Open – ITF W75
Альтенкірхен, Німеччина, хард (зал)
Призовий фонд – $60 000
Чвертьфінал, 14 лютого
Дар'я Снігур (Україна) – Ліан Тран (Нідерланди) 6:2, 6:0
У півфіналі змагань Снігур зустрінеться з переможницею пари Ельвіна Калієва (280, США) – Анна-Лена Фрідзам (360, Німеччина).
Нагадаємо, що у першому колі змагань у Німеччині українка обіграла німкеню Настасью Шунк (293), а у другому раунді легко впоралася з ще однією господаркою кортів Кароліною Кул (426).