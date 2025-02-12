Снігур пройшла до другого кола турніру ITF у німецькому Альтенкірхені

Українська тенісистка Дар'я Снігур (132) 11 лютого розпочала виступи на турнірі ITF W75, який проходить на хардовому покритті у залі у німецькому Альтенкірхені.

У матчі першого кола друга сіяна Снігур перемогла господарку кортів Настасью Шунк (293) – 6:4, 6:0. Цікаво, що матч був рівним до рахунку 4:4, після чого українка виграла 8 геймів поспіль.

Rewe Petz Ladies Open – ITF W75

Альтенкірхен, Німеччина, хард (зал)

Призовий фонд – $60 000

Перший раунд, 11 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Настасья Шунк (Німеччина) 6:4, 6:0

У наступному раунді змагань Снігур зустрінеться ще з однією німкенею Кароліною Кул (426).

Нагадаємо, що сьогодні, 12 лютого, у катарській Досі українка Марта Костюк (21) проведе матч третього кола проти Магди Лінетт (36, Польща).