Українська тенісистка Дар’я Снігур (123) не змогла пробитися до основної сітки відкритого чемпіонату Франції.

У фіналі кваліфікації вона поступилася представниці країни-терористки Оксані Селехметьєвій. Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Кваліфікація, перше коло

22 травня

Оксана Селехметьєва (країна-терористка) — Дар ’я Снігур (Україна) 6:2, 6:3



