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Снігур зупинилася за крок від основної сітки Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 22 травня, 21:24
Снігур зупинилася за крок від основної сітки Ролан Гаррос

Українська тенісистка Дар’я Снігур (123) не змогла пробитися до основної сітки відкритого чемпіонату Франції.

У фіналі кваліфікації вона поступилася представниці країни-терористки Оксані Селехметьєвій. Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, перше коло
22 травня
Оксана Селехметьєва (країна-терористка) — Даря Снігур (Україна) 6:2, 6:3

Нагадаємо, українець Віталій Сачко не зміг подолати перший раунд турніру. Також на старті змагання невдачі зазнала Катерина Байндль.

Втім, в України ще залишається представниця у кваліфікації Ролан Гаррос — Юлія Стародубцева, яка раніше пройшла Катаріну Завацьку. У півфіналі відбору вона зіграє з китаянкою Сяоді Ю.
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