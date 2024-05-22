Снігур зупинилася за крок від основної сітки Ролан Гаррос
Українська тенісистка Дар’я Снігур (123) не змогла пробитися до основної сітки відкритого чемпіонату Франції.
У фіналі кваліфікації вона поступилася представниці країни-терористки Оксані Селехметьєвій. Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, перше коло
22 травня
Кваліфікація, перше коло
22 травня
Оксана Селехметьєва (країна-терористка) — Дар’я Снігур (Україна) 6:2, 6:3
Нагадаємо, українець Віталій Сачко не зміг подолати перший раунд турніру. Також на старті змагання невдачі зазнала Катерина Байндль.
Втім, в України ще залишається представниця у кваліфікації Ролан Гаррос — Юлія Стародубцева, яка раніше пройшла Катаріну Завацьку. У півфіналі відбору вона зіграє з китаянкою Сяоді Ю.