Байндл поступилась на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Українка Катерина Байндл (169) поступилась Солані Сьєррі (179) з Аргентини у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 7:5, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт та використала 6 з 410 брейк-пойнтів.

У півфіналі аргентинка зіграє проти переможниці поєдинку Олівія Гадецкі (Австралія) — Маккартні Кесслер (США).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

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Кваліфікація, перше коло

20 травня

Солана Сьєрра (Аргентина) — Катерина Байндл (Україна) 1:6, 7:5, 6:3

Раніше ми повідомляли про успіхи українських тенісисток в індивідуальному розряді турніру в Страсбурзі, де Еліна Світоліна обіграла француженку Діан Паррі в першому колі, а Ангеліна Калініна на старті перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову.