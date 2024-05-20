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Сачко в першому раунді кваліфікації завершив шлях на Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 20 травня, 14:34
Сачко в першому раунді кваліфікації завершив шлях на Ролан Гаррос

Український тенісист Віталій Сачко (192) поступився французу Мануелю Гінару (225) в першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 2 години 18 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7 (5), 6:1. Українець програв перший сет, проте в другому зумів додати інтриги, взявши гору на напруженому тай-брейку. Однак, третій сет був повністю за господарем турніру.

Сачко зумів двічі подати навиліт, допустив три подвійні помилки та використав лише 2 з 9 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, перше коло
20 травня

Мануель Гінар (Франція) — Віталій Сачко (Україна) 6:4, 6:7 (5), 6:1

Загалом це була п'ята участь Сачка у відбірковій сітці на турнірах Grand Slam. Раніше йому не вдавалося вийти до основи.

Україну на Відкритому чемпіонаті Франції представлять ще 9 тенісистів.

У кваліфікації турніру Катерина Байндль протистоятиме аргентинці Солані Сіеррі, Юлія Стародубцева зійдеться із землячкою Катаріною Завацькою, а Дарія Снігур — із Деспіною Папаміхаїл з Греції.

В основній сітці розпочнуть змагання українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.


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