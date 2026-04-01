Перший млинець нанівець: Олійникова програла дебютний матч на турнірах WTA 500

Олександра Олійникова (70) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні, поступившись ексросіянці, а нині представниці Узбекистану Поліні Кудерметовій (156).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:7(1), 4:6.

За поєдинок Олійникова 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 7 брейків.

Credit One Charlestone Open – WTA 500

Чарльстон, США, грунт

Призовий фонд: $2,300,000

Перше коло, 31 березня

Поліна Кудерметова (Узбекистан) – Олександра Олійникова (Україна) 3:6, 7:6(1), 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, рахунок зрівнявся.

Олександра провела дебютний поєдинок на турнірах такої категорії й зазнала першої поразки.

Нагадаємо, що напередодні на статі турніру в Чарльстоні Даяна Ястремська (49) обіграла росіянку Анастасію Захарову (66), а Юлія Стародубцева (89) розгромила Чжан Шуай (62, Китай).