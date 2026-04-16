Олійникова в матчі з двома "бубликами" програла у другому колі турніру в Руані

Олександра Олійникова (70) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У другому колі змагань українка програла угорці Анні Бондар (65).

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 6:4, 0:6.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.

Open Capfinances Rouen Métropole Rouen – WTA 250

Руан, Франція, ґрунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 16 квітня

Суперниці зустрічалися вдруге цього року, кожна має по одній перемозі.

Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу турніру в Руані вийшли дві українки: перша сіяна Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).