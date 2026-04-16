Олійникова в матчі з двома "бубликами" програла у другому колі турніру в Руані

Станіслав Матусевич — 16 квітня 2026, 22:47
Олійникова в матчі з двома бубликами програла у другому колі турніру в Руані
Олександра Олійникова
Олександра Олійникова (70) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У другому колі змагань українка програла угорці Анні Бондар (65).

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 6:4, 0:6.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.

Open Capfinances Rouen Métropole Rouen WTA 250
Руан, Франція, ґрунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Друге коло, 16 квітня

Олександра Олійникова (Україна)  Анна Бондар (Угорщина) 0:6, 6:4, 0:6

Суперниці зустрічалися вдруге цього року, кожна має по одній перемозі.

Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу турніру в Руані вийшли дві українки: перша сіяна Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).

