Олійникова в матчі з двома "бубликами" програла у другому колі турніру в Руані
Олександра Олійникова (70) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У другому колі змагань українка програла угорці Анні Бондар (65).
Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 6:4, 0:6.
За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.
Open Capfinances Rouen Métropole Rouen – WTA 250
Руан, Франція, ґрунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Друге коло, 16 квітня
Олександра Олійникова (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 0:6, 6:4, 0:6
Суперниці зустрічалися вдруге цього року, кожна має по одній перемозі.
Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу турніру в Руані вийшли дві українки: перша сіяна Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).