Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Штутгарті

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (12) обіграла третю ракетку світу зі США Коко Гофф у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Штутгарті й стала наступною суперницею українки Еліни Світоліної (7).

За підсумками 2 годин 24 хвилин гри Мухова перемогла з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Чвертьфінал, 17 квітня

Світоліна та Мухова зустрічалися між собою тричі, українка неодмінно перемагала. Еліна намагатиметься вперше в кар'єрі пробитися до фіналу турніру в Штутгарті.

Нагадаємо, що Світоліна у Німеччині стартувала з другого кола, в якому розгромила німкеню українського походження Єву Лис (78). У чвертьфіналі Еліна дотиснула чешку Лінду Носкову (13).