Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Штутгарті

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 18:29
Кароліна Мухова
Instagram

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (12) обіграла третю ракетку світу зі США Коко Гофф у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Штутгарті й стала наступною суперницею українки Еліни Світоліної (7).

За підсумками 2 годин 24 хвилин гри Мухова перемогла з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

Porsche Tennis Grand Prix WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Чвертьфінал, 17 квітня

Кароліна Мухова (Чехія) – Коко Гофф (США) 6:3, 5:7, 6:3

Світоліна та Мухова зустрічалися між собою тричі, українка неодмінно перемагала. Еліна намагатиметься вперше в кар'єрі пробитися до фіналу турніру в Штутгарті.

Нагадаємо, що Світоліна у Німеччині стартувала з другого кола, в якому розгромила німкеню українського походження Єву Лис (78). У чвертьфіналі Еліна дотиснула чешку Лінду Носкову (13).

Еліна Світоліна Штутгарт Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

Гофф із несподіваним розгромом вийшла у фінал турніру в Маямі
Мухова допомогла Світоліній: визначено першу півфінальну пару в Маямі
Чемпіонка турніру в Досі знялася зі змагання в Дубаї: відома причина
Визначилася несподівана переможниця турніру серії WTA 1000 в Досі
Рибакіна у кроці від Підсумкового: на турнірі в Токіо визначилися чвертьфіналістки

Останні новини