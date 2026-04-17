Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Штутгарті
Кароліна Мухова
Чеська тенісистка Кароліна Мухова (12) обіграла третю ракетку світу зі США Коко Гофф у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Штутгарті й стала наступною суперницею українки Еліни Світоліної (7).
За підсумками 2 годин 24 хвилин гри Мухова перемогла з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.
Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: €1,049,083
Чвертьфінал, 17 квітня
Кароліна Мухова (Чехія) – Коко Гофф (США) 6:3, 5:7, 6:3
Світоліна та Мухова зустрічалися між собою тричі, українка неодмінно перемагала. Еліна намагатиметься вперше в кар'єрі пробитися до фіналу турніру в Штутгарті.
Нагадаємо, що Світоліна у Німеччині стартувала з другого кола, в якому розгромила німкеню українського походження Єву Лис (78). У чвертьфіналі Еліна дотиснула чешку Лінду Носкову (13).