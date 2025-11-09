Скандал після тріумфу: Рибакіна відмовилася від спільного фото з директоркою WTA

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна стала героїнею гучного скандалу після перемоги на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді.

Після того, як вона обіграла першу ракетку світу Аріну Соболенко з рахунком 6:3, 7:6 (0), спортсменка категорично відмовилася від спільного фото з суперницею та генеральною директоркою WTA Порше Арчер.

Під час церемонії нагородження Рибакіна відійшла вбік і позувала на офіційних кадрах наодинці з трофеєм, чим викликала хвилю обговорень у соцмережах.

Rybakina refused to take a pic next to the WTA CEO? 👀 pic.twitter.com/A92ps4LLYl — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) November 8, 2025

Причиною жесту стала напружена історія її конфлікту з керівництвом WTA, яке раніше дискваліфікувало її тренера Стефано Вукова. Саме Арчер брала участь у цьому рішенні, яке Рибакіна називала несправедливим.

Раніше повідомлялося, що парний титул на Підсумковому турнірі виграли "нейтралка" Вероніка Кудерметова та бельгійка Елізе Мертенс.