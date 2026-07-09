Абсурд на тенісному турнірі: працівник арени перебіг корт просто під час сетболу

На тенісних турнірах серії "челенджер" іноді трапляються моменти, які складно уявити навіть на любительських змаганнях. Саме такий курйоз стався під час матчу між австрійцем Сандро Коппом та 18-річним індійцем Манасом Дхамне на турнірі в бельгійському Льєжі.

У вирішальний момент другого сету, коли Копп готувався виконати подачу на сетболі, один із працівників арени несподівано... просто перебіг через корт. Чоловік опинився прямо перед тенісистом за мить до введення м'яча в гру.

Очевидно, що продовжувати розіграш у таких умовах було неможливо, тому суддя наказав переграти очко.

Втім, пауза явно вибила австрійця з ритму. Після відновлення гри Копп програв розіграш, а невдовзі не зміг утримати й власну подачу.

У підсумку 18-річний Манас Дхамне скористався шансом і здобув перемогу у двох напружених тай-брейках — 7:6 (4), 7:6 (5), оформивши путівку до чвертьфіналу турніру.

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Раніше повідомлялося, що юну тенісистку дискваліфікували з Вімблдону за кидок ракетки у фанатів.