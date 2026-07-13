Виженіть Аргентину з ЧС-2026: хейтери Мессі зібрали вже понад 2,5 млн підписів під гучною петицією

Чемпіонат світу-2026 подарував Ліонелю Мессі ще одну яскраву кампанію, однак разом із перемогами збірної Аргентини зростає і хвиля критики на адресу чинних чемпіонів світу.

У мережі стрімко набирає популярності петиція із закликом виключити Аргентину з мундіалю. Її автори звинувачують ФІФА та арбітрів у нібито упередженому ставленні до Ліонеля Мессі та його команди.

Петиція має гучну назву "Kick Argentina Out" ("Виженіть Аргентину"), а її опис звучить ще радикальніше:

"Очевидно, що ФІФА та арбітри упереджені до Ліонеля Мессі й Аргентини. Навіщо решті світу змагатися, коли переможець уже визначений? Виключіть Аргентину з чемпіонату світу та дайте всім іншим справедливий шанс".

На момент публікації матеріалу документ уже підтримали понад 2,5 мільйона користувачів. Початкову ціль у мільйон підписів автори давно перевиконали, а тепер поставили нову планку — 5 мільйонів голосів.

Причиною такої реакції стали численні суперечки навколо матчів збірної Аргентини на турнірі. Після майже кожної гри в соцмережах з'являються звинувачення на адресу суддів та ФІФА у нібито прихильності до "альбіселесте".

Одним із перших резонансних моментів став матч групового етапу проти Алжиру. Тоді Мессі під час пресингу наступив на ногу супернику, однак арбітр не показав йому навіть жовтої картки. Згодом аргентинець оформив хет-трик, що лише підлило масла у вогонь дискусій.

Ще більше обговорень виникло після драматичного матчу 1/8 фіналу проти Єгипту. Аргентина здійснила неймовірний камбек, відігравшись із 0:2 та перемігши 3:2. Після фінального свистка представники єгипетської збірної відкрито критикували суддівство, а в соцмережах почали масово поширюватися дописи про нібито "заздалегідь написаний сценарій" турніру.

Втім, попри мільйони підписів, практичного значення така петиція не має. Ба більше, її автори навіть не пояснюють, кому саме адресована вимога виключити Аргентину з чемпіонату світу. Адже, згідно з їхньою ж логікою, саме ФІФА є стороною, яку вони звинувачують у необ'єктивності, і водночас лише ця організація могла б ухвалювати подібні рішення.

Нагадаємо, напередодні "альбіселесте" з асистом Мессі та шедевральним голом Альвареса зуміли переграти Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі цьогорічного мундіалю.

Далі на збірну Аргентини чекає протистояння з Англією в півфіналі. Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.