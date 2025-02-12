Ображав, доводив до сліз і шантажував картоплею: відомі деталі дискваліфікації екстренера росіянки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) офіційно заборонила Стефано Вукову працювати тренером та отримувати акредитацію на професійних турнірах.

Причини такого рішення не розголошуються, однак за даними The Athletic, італійця дискваліфікували на рік після розслідування щодо його поведінки стосовно Єлєни Рибакіної.

Як повідомляється, Вуков регулярно піддавав тенісистку словесним образам, змушував працювати на межі фізичних можливостей і навіть доводив її до сліз. В одному з випадків він назвав її "дурною" і заявив, що без нього вона "збирала б картоплю в Росії".

Читайте також : Відео Костюк несподівано перемогла Гофф у Досі: огляд матчу

Крім того, після офіційного розриву він порушував встановлений "режим без контакту", продовжуючи переслідувати Рибакіну під час US Open і надсилаючи їй численні повідомлення.

Сам Вуков поки не коментував ситуацію, а Рибакіна раніше висловлювала невдоволення розвитком подій, наголошуючи, що її колишній наставник ніколи не ставився до неї погано. Однак на тлі скандалу вона втратила ще одного тренера – Горана Іванішевича, який покинув команду через напружену атмосферу.

Попри відсторонення, Вуков залишався у Мельбурні під час Australian Open, але не мав доступу до арени. Джерела стверджують, що розглядалися різні варіанти його присутності на матчах, включно з купівлею квитків або бойкотом турніру.

According to the Athletic, sources say Stefano Vukov subjected Elena Rybakina to mental abuse.



The alleged mental abuse pushed her to the brink and caused her to become ill.



They also said he harassed her and refused to leave her alone after she ended their coaching… pic.twitter.com/tqpiXoyjUX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 12, 2025

Зрештою, Рибакіна дійшла до четвертого раунду, після чого розпочала співпрацю з новим тренером – італійцем Давіде Сангінетті, який, за власними словами, залишається на зв'язку з Вуковим.

Нагадаємо, зараз 25-річна уродженка Москви виступає на турнірі WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025. У третьому колі змагань Рибакіна зіграє проти Ребекки Шрамкової зі Словаччини.