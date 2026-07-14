Жорстке прощання: бразильський клуб звільнив футболіста відео з його найгіршими помилками

У бразильському футболі трапилася історія, яка вже встигла облетіти соцмережі. Клуб Серії C Амазонас оголосив про припинення співпраці із захисником Лео Коелью, але зробив це дуже незвичним способом.

Замість традиційного повідомлення з подякою за гру клуб опублікував відеонарізку найгірших епізодів футболіста.

У ролику показали помилки Коелью в обороні, після яких суперники забивали голи. Такий спосіб прощання швидко став вірусним і викликав хвилю критики.

Найбільше обурилися навіть не нейтральні вболівальники, а фанати самого Амазонаса. Вони назвали публікацію непрофесійною та такою, що принижує власного футболіста.

Згодом ситуація отримала ще гучніше продовження. За інформацією місцевих ЗМІ, справжньою причиною розриву контракту могли стати не лише спортивні моменти. Повідомляється, що клуб мав заборгованість перед гравцем із виплати заробітної плати.

🚨Léo Coelho se pronuncia



O zagueiro Léo Coelho se manifestou nesta segunda-feira (13), após a nota divulgada pelo Amazonas FC, que confirmou sua saída do clube e publicou lances de falhas do defensor. Ele atribui a nota como “infeliz”.



No texto, o jogador afirma que o clube… pic.twitter.com/rIrJa1shDD — Larissa Balieiro (@larissabalieir0) July 13, 2026

Раніше повідомлялося, що турецького коментатора було звільнено за епічний фейл під час матчу на ЧС-2026.