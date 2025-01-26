Експартнерка Кіченок програла у фіналі парного розряду Australian Open

Завершився фінальний матч у парному розряді Australian Open, в якому зустрічались Сінякова/Таусенд та Се/Остапенко.

Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин та завершився перемогою чесько-американської пари.

Переможниці виконали чотири подачі навиліт, реалізували шість брейк-пойнтів та записали на свій рахунок 46 віннерів.

На рахунку колишньої партнерки Людмили Кіченок та Шувей Се три подачі навиліт та 34 віннери, проте спортсменки припустились дві подвійні та 33 невимушені помилки.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

Фінал, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Катержина Сінякова (Чехія)/Тейлор Таусенд (США) – Шувей Се (Тайвань)/ Олена Остапенко (Латвія) 2:1 (6:2, 6:7(4), 6:3)

CHAMPION MENTALITY! 🤩



Top seeds @TaylorTownsend and @K_Siniakova capture the doubles title in Melbourne after defeating Ostapenko/Hsieh in straight sets. #AO2025 pic.twitter.com/YNoXAtHDpd — wta (@WTA) January 26, 2025

Нагадаємо, що найкращий результат на турнірі у парному розряді показала Людмила Кіченок, яка у скандальному поєдинку поступилась парі Младенович-Шуай.

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Раніше стали відомі переможці турніру у змішаному розряді.