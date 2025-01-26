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Експартнерка Кіченок програла у фіналі парного розряду Australian Open

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 09:17
Експартнерка Кіченок програла у фіналі парного розряду Australian Open
Тейлор Таусенд та Катержина Сінякова
Australian Open

Завершився фінальний матч у парному розряді Australian Open, в якому зустрічались Сінякова/Таусенд та Се/Остапенко.

Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин та завершився перемогою чесько-американської пари.

Переможниці виконали чотири подачі навиліт, реалізували шість брейк-пойнтів та записали на свій рахунок 46 віннерів.

На рахунку колишньої партнерки Людмили Кіченок та Шувей Се три подачі навиліт та 34 віннери, проте спортсменки припустились дві подвійні та 33 невимушені помилки.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
Фінал, жінки, парний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн

Катержина Сінякова (Чехія)/Тейлор Таусенд (США) – Шувей Се (Тайвань)/ Олена Остапенко (Латвія) 2:1 (6:2, 6:7(4), 6:3)

Нагадаємо, що найкращий результат на турнірі у парному розряді показала Людмила Кіченок, яка у скандальному поєдинку поступилась парі Младенович-Шуай.

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Раніше стали відомі переможці турніру у змішаному розряді.

Australian Open Катержина Сінякова Олена Остапенко Australian Open-2025

Australian Open

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