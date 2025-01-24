Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Гадецкі та Пірс виграли Australian Open у змішаному розряді

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 10:41
Гадецкі та Пірс виграли Australian Open у змішаному розряді
Олівія Гадецкі та Джон Пірс
Australian Open

Сьогодні, 24 січня, завершився фінальний поєдинок змішаного розряду Australian Open-2024, в якому зустрічались Кімберлі Біррелл/Джон Сміт та Олівія Гадецкі/Джон Пріс.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився перемогою Олівії та Джона з рахунком 2:1 (3:6, 4:6, 6:10).

Переможці виконали п'ять подач навиліт, використали один з шести брейк-пойнтів та припустились чотирьох подвійних помилок.

Зазначимо, що це друга перемога для Гадецкі на турнірах WTA у кар'єрі. Раніше австралійка тріумфувала на ATX Open у березні 2024 року.

Джон Пірс також має одну перемогу на турнірі Grand Slam - спортсмен переміг на Australian Open у 2017 році в парному розряді разом з Хенрі Контіненом.

Раніше стали відомі фіналістки парного розряду AO-2025 та перший фіналіст одиночного розряду серед чоловіків.

Australian Open Олівія Гадецкі Australian Open-2025

Australian Open

Стали відомі фіналістки Australian Open у парному розряді
Джокович не зміг продовжити матч проти Звєрєва та залишив Australian Open
Кіз у тай-брейку здолала Швьонтек на шляху до фіналу Australian Open
Сабалєнка здолала Бадосу та вийшла у фінал Australian Open
Стали відомі усі півфіналісти Australian Open-2025

Останні новини