Гадецкі та Пірс виграли Australian Open у змішаному розряді

Сьогодні, 24 січня, завершився фінальний поєдинок змішаного розряду Australian Open-2024, в якому зустрічались Кімберлі Біррелл/Джон Сміт та Олівія Гадецкі/Джон Пріс.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився перемогою Олівії та Джона з рахунком 2:1 (3:6, 4:6, 6:10).

Переможці виконали п'ять подач навиліт, використали один з шести брейк-пойнтів та припустились чотирьох подвійних помилок.

G'day, #AO2025 mixed doubles champions 🏆



🇦🇺 Olivia Gadecki and John Peers 🇦🇺 pic.twitter.com/yjWtydQkYe — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025

Зазначимо, що це друга перемога для Гадецкі на турнірах WTA у кар'єрі. Раніше австралійка тріумфувала на ATX Open у березні 2024 року.

Джон Пірс також має одну перемогу на турнірі Grand Slam - спортсмен переміг на Australian Open у 2017 році в парному розряді разом з Хенрі Контіненом.

Раніше стали відомі фіналістки парного розряду AO-2025 та перший фіналіст одиночного розряду серед чоловіків.