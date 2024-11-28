Хочу бути з вами відвертою: Швьонтек прокоментувала допінг-скандал

Друга ракетка світу Іга Швьонтек прагне бути відкритою до вболівальників та тенісної спільноти на тлі скандалу з проваленим тестом на допінг.

Вона опублікувала відеозвернення у своєму Instagram.

"Мені нарешті дозволили... і я одразу ж хочу поділитися з вами тим, що стало найгіршим досвідом у моєму житті. Протягом останніх 2,5 місяців я проходила сувору процедуру ITIA (Міжнародне агентство з чесності в тенісі – прим.), яка підтвердила мою невинність.

Єдиний позитивний допінг-тест у кар'єрі, який показав неймовірно низький рівень забороненої речовини, про яку я ніколи раніше не чула, поставив під сумнів усе, над чим я так наполегливо працювала все своє життя. І мені, і моїй команді довелося мати справу з величезним стресом і тривогою.

Тепер, коли все детально пояснено, і з чистого аркуша я можу повернутися до того, що я люблю найбільше. Я знаю, що стану сильнішою, ніж будь-коли. Я залишаю вам довге відео, і зараз я просто відчуваю полегшення від того, що все закінчилося. Я хочу бути з вами відвертою, хоча знаю, що не зробила нічого поганого.

З поваги до моїх фанатів і громадськості я ділюся всіма деталями цього найдовшого і найважчого турніру в моїй кар'єрі. Моя найбільша надія – це те, що ви залишитеся зі мною", – написала Швьонтек.