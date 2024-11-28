Хочу бути з вами відвертою: Швьонтек прокоментувала допінг-скандал
Друга ракетка світу Іга Швьонтек прагне бути відкритою до вболівальників та тенісної спільноти на тлі скандалу з проваленим тестом на допінг.
Вона опублікувала відеозвернення у своєму Instagram.
"Мені нарешті дозволили... і я одразу ж хочу поділитися з вами тим, що стало найгіршим досвідом у моєму житті. Протягом останніх 2,5 місяців я проходила сувору процедуру ITIA (Міжнародне агентство з чесності в тенісі – прим.), яка підтвердила мою невинність.
Єдиний позитивний допінг-тест у кар'єрі, який показав неймовірно низький рівень забороненої речовини, про яку я ніколи раніше не чула, поставив під сумнів усе, над чим я так наполегливо працювала все своє життя. І мені, і моїй команді довелося мати справу з величезним стресом і тривогою.
Тепер, коли все детально пояснено, і з чистого аркуша я можу повернутися до того, що я люблю найбільше. Я знаю, що стану сильнішою, ніж будь-коли. Я залишаю вам довге відео, і зараз я просто відчуваю полегшення від того, що все закінчилося. Я хочу бути з вами відвертою, хоча знаю, що не зробила нічого поганого.
З поваги до моїх фанатів і громадськості я ділюся всіма деталями цього найдовшого і найважчого турніру в моїй кар'єрі. Моя найбільша надія – це те, що ви залишитеся зі мною", – написала Швьонтек.
Нагадаємо, Швьонтек була дискваліфікована на один місяць – з 12 вересня до 13 жовтня, заборонену речовину виявили у ліках. Через це вона пропустила декілька топових турнірів. Асоціація жіночого тенісу (WTA) заявила про повну підтримку зіркової польки.
Через пропуск кількох топових турнірнів Іга втратила статус першої ракетки світу. Також вона не змогла вийти з групи на Підсумковому турнірі WTA.