Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицію, Швьонтек втратила статус першої ракетки

Володимир Клепач — 21 жовтня, 09:22
Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицію, Швьонтек втратила статус першої ракетки
Марта Костюк
Getty images

Сьогодні, 21 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, хоч і опустила на 18 позицію. Даяна Ястремська додала два рядки, також є невеликий прогрес у Ангеліни Калініної і Юлії Стародубцевої. Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Дарина Снігур, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва і Катаріна Завацька погіршили свої позиції.

Першою ракеткою світу стала Аріна Сабалєнка, вона обійшла Ігу Швьонтек. До першої десятки повернулась Дар'я Касаткіна, залишила топ-10 американка Даніель Коллінс.

Рейтинг WTA

1(2). Аріна Сабалєнка (-) – 9706 очок

2(1). Іга Швьонтек (Польща) – 9665

3. Коко Гофф (США) – 5963

4. Джесіка Пегула (США) – 5785

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5471

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 5144

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4480

8. Емма Наварро (США) – 3698

9(11). Дарья Касаткіна (-) – 3500

10. Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) – 3194

...

18(17). Марта Костюк – 2493

26 (25). Еліна Світоліна – 1931

34(36). Даяна Ястремська – 1612

54 (55). Ангеліна Калініна – 1030

89 (91). Юлія Стародубцева – 793

120 (101). Леся Цуренко – 600

126 (119). Дар’я Снігур – 564

216 (208). Анастасія Соболєва – 327

223 (197). Катаріна Завацька – 315

Ангеліна Калініна Дарина Снігур Катаріна Завацька Марта Костюк Рейтинг WTA Аріна Сабаленко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева

Ангеліна Калініна

Рейтинг WTA: Стародубцева втратила 12 позицій, Цуренко залишила першу сотню
Рейтинг WTA: Стародубцева дебютувала в першій сотні, Костюк піднялась на одну позицію
Через проблеми зі здоров'ям: Калініна достроково завершила сезон
Калініна поступилась на старті турніру в Пекіні
Визначились суперниці Стародубцевої та Калініної на турнірі в Пекіні

Останні новини