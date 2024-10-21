Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицію, Швьонтек втратила статус першої ракетки

Сьогодні, 21 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, хоч і опустила на 18 позицію. Даяна Ястремська додала два рядки, також є невеликий прогрес у Ангеліни Калініної і Юлії Стародубцевої. Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Дарина Снігур, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва і Катаріна Завацька погіршили свої позиції.

Першою ракеткою світу стала Аріна Сабалєнка, вона обійшла Ігу Швьонтек. До першої десятки повернулась Дар'я Касаткіна, залишила топ-10 американка Даніель Коллінс.

Рейтинг WTA

1(2). Аріна Сабалєнка (-) – 9706 очок

2(1). Іга Швьонтек (Польща) – 9665

3. Коко Гофф (США) – 5963

4. Джесіка Пегула (США) – 5785

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5471

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 5144

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4480

8. Емма Наварро (США) – 3698

9(11). Дарья Касаткіна (-) – 3500

10. Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) – 3194

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18(17). Марта Костюк – 2493

26 (25). Еліна Світоліна – 1931

34(36). Даяна Ястремська – 1612

54 (55). Ангеліна Калініна – 1030

89 (91). Юлія Стародубцева – 793

120 (101). Леся Цуренко – 600

126 (119). Дар’я Снігур – 564

216 (208). Анастасія Соболєва – 327

223 (197). Катаріна Завацька – 315