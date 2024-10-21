Рейтинг WTA. Костюк опустилась на одну позицію, Швьонтек втратила статус першої ракетки
Сьогодні, 21 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, хоч і опустила на 18 позицію. Даяна Ястремська додала два рядки, також є невеликий прогрес у Ангеліни Калініної і Юлії Стародубцевої. Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Дарина Снігур, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва і Катаріна Завацька погіршили свої позиції.
Першою ракеткою світу стала Аріна Сабалєнка, вона обійшла Ігу Швьонтек. До першої десятки повернулась Дар'я Касаткіна, залишила топ-10 американка Даніель Коллінс.
Рейтинг WTA
1(2). Аріна Сабалєнка (-) – 9706 очок
2(1). Іга Швьонтек (Польща) – 9665
3. Коко Гофф (США) – 5963
4. Джесіка Пегула (США) – 5785
5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5471
6. Жасмін Паоліні (Італія) – 5144
7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4480
8. Емма Наварро (США) – 3698
9(11). Дарья Касаткіна (-) – 3500
10. Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) – 3194
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18(17). Марта Костюк – 2493
26 (25). Еліна Світоліна – 1931
34(36). Даяна Ястремська – 1612
54 (55). Ангеліна Калініна – 1030
89 (91). Юлія Стародубцева – 793
120 (101). Леся Цуренко – 600
126 (119). Дар’я Снігур – 564
216 (208). Анастасія Соболєва – 327
223 (197). Катаріна Завацька – 315