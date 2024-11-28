Ми повністю підтримуємо Ігу: WTA відреагувала на допінговий скандал щодо Швьонтек

Жіноча тенісна асоціація (WTA) підтримала другу ракетку світу Ігу Швьонтек у ситуації з допінговим скандалом.

Відповідну заяву організація опублікувала у соцмережі Х (колишній Twitter).

"WTA визнає рішення Міжнародної асоціації тенісної доброчесності (ITIA), яка керує Антидопінговою програмою тенісу (TADP), про одномісячну дискваліфікацію Іги Швьонтек після того, як було виявлено забруднений регульований препарат (мелатонін), що став причиною позитивного результату її тесту на заборонену речовину триметазидин. WTA повністю підтримує Ігу в цей складний час. Іга постійно демонструє тверду прихильність до чесної гри та дотримання принципів чистого спорту. WTA залишається непохитною у своїй підтримці чистого спорту та суворих процесів, які захищають чесність змагань", – йдеться в заяві.

Жіноча тенісна асоціація також підкреслила, що вона продовжує співпрацювати зі спортсменами, надаючи їм освіту та ресурси, щоб підтримувати найвищі стандарти доброчесності. І додала, що спортсмени повинні слідувати за продуктами, які вони використовують.

Statement from the WTA:



The WTA acknowledges the decision by the International Tennis Integrity Association (ITIA) – which administers the Tennis Anti-Doping Program (TADP) – in issuing a one-month suspension to Iga Swiatek, following the identification of a contaminated… — wta (@WTA) November 28, 2024

Нагадаємо, Швьонтек була дискваліфікована на один місяць – з 12 вересня до 13 жовтня, заборонену речовину виявили у ліках. Через це вона пропустила декілька топових турнірів.

Нещодавно Іга змагалася на Підсумковому турнірі WTA, де не змогла вийти з групи. Перемогу ж здобула американська тенісистка Коко Гофф.