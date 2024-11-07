Швьонтек відчепили. Підсумкові таблиці груп WTA Finals 2024

6 і 7 листопада листопада завершилися всі матчі Фіолетової і Помаранчевої груп на Підсумковому турнірі 2024, який проходить в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У Фіолетовій групі першою очікувано фінішувала лідерка світового рейтингу Аріна Сабалєнка, компанію в плейоф від цього квартету їй складе китаянки Чжен Ціньвень (7). Італійка Жасмін Паоліні (4) і представниця Казахстану Єлєна Рибакіна (5) виграли по одному матчу в групі, але залишають турнір.

Flashscore

У Помаранчевій групі ситуація була більш заплутана, все вирішилося в останньому матчі. Чеська тенісистка Барбора Крейчикова у двох сетах здолала американку Коко Гофф і вийшла на перше місце. Другою фінішувала представниця США, яка достроково завоювала путівку до півфіналу ще після другого матчу в групі.

На жаль, покидає турнір полька Іга Швьонтек, яка поступилась суперницям за додатковими показниками (різниця сетів). Також в цій групі два матчі відіграла американка Джессіка Пегула, в третьому турі її замінила "нейтральна" тенісистка Дар'я Касаткіна.

У півфіналі зіграють Аріна Сабалєнка проти Коко Гофф і Барбора Крейчикова проти Чжен Ціньвень.