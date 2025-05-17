Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сестри Кіченок проведуть перший турнір в одній парі з лютого

Станіслав Матусевич — 17 травня 2025, 12:58
Сестри Кіченок проведуть перший турнір в одній парі з лютого
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images

Людмила та Надія Кіченок отримали третій номер посіву в парному розряді на грунтовому турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі, який пройде з 18 по 24 травня.

Це буде перший спільний матч українських парниць у WTA-турі, починаючи з початку лютого, коли сестри дійшли до фіналу в австрійському Лінці. У квітні тенісистки провели разом одну гру за збірну України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, в якій перемогли польську пару.

Першими суперницями Людмили та Надії у Страсбурзі стане дует Марія Бузкова (Чехія)/Александра Панова (-).

Нагадаємо, що на головному грунтовому змаганні року, Ролан Гаррос, який пройде у столиці Франції з 25 травня по 8 червня, сестри Кіченок гратимуть у різних парах. Надія виступатиме разом із ще однією українкою, Даяною Ястремською, а Людмила – з американкою Софією Кенін.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Страсбург WTA 500

Надія Кіченок

П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Ролан Гаррос
Надія Кіченок не змогла пробитися у друге коло парних змагань у Римі
Світоліна, Костюк і Кіченок вийдуть на корт в Римі 10 травня: відомий час
Костюк і сестри Кіченок отримали перших суперниць у парному розряді турніру в Римі
Жіноча команда України піднялася на 8 позицій в оновленому рейтингу збірних

Останні новини