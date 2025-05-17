Сестри Кіченок проведуть перший турнір в одній парі з лютого

Людмила та Надія Кіченок отримали третій номер посіву в парному розряді на грунтовому турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі, який пройде з 18 по 24 травня.

Це буде перший спільний матч українських парниць у WTA-турі, починаючи з початку лютого, коли сестри дійшли до фіналу в австрійському Лінці. У квітні тенісистки провели разом одну гру за збірну України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, в якій перемогли польську пару.

Першими суперницями Людмили та Надії у Страсбурзі стане дует Марія Бузкова (Чехія)/Александра Панова (-).

Нагадаємо, що на головному грунтовому змаганні року, Ролан Гаррос, який пройде у столиці Франції з 25 травня по 8 червня, сестри Кіченок гратимуть у різних парах. Надія виступатиме разом із ще однією українкою, Даяною Ястремською, а Людмила – з американкою Софією Кенін.