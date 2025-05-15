П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Ролан Гаррос
Марта Костюк
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П'ятеро українських тенісисток потрапили до основної сітки парного розряду Ролан Гаррос. Ще дві спортсменки знаходяться в альтернативному списку, тобто, можуть потрапити в основу, якщо декілька пар з вищим рейтингом знімуться до початку змагань.
Про це повідомляє портал Великий теніс України.
Основна сітка:
- Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
- Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США)
- Надія Кіченок (Україна)/Даяна Ястремська (Україна)
- Ангеліна Калініна (Україна)/Сюй Іфань (Китай)
Альтернативний список:
- Надія Колб (Україна)/Марина Колб (Україна)
- Юлія Стародубцева (Україна)/Анастасія Децюк (Чехія)
Ролан Гаррос цьогоріч проходитиме на паризьких грунтових кортах з 25 травня по 8 червня.
Нагадаємо, що на турнірі в Римі цього тижня Людмила Кіченок та Софія Кенін поступилися у другому колі парного розряду дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).