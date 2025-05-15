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П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 15 травня 2025, 13:04
П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Ролан Гаррос
Марта Костюк
Getty images

П'ятеро українських тенісисток потрапили до основної сітки парного розряду Ролан Гаррос. Ще дві спортсменки знаходяться в альтернативному списку, тобто, можуть потрапити в основу, якщо декілька пар з вищим рейтингом знімуться до початку змагань.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Основна сітка:

  • Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
  • Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США)
  • Надія Кіченок (Україна)/Даяна Ястремська (Україна)
  • Ангеліна Калініна (Україна)/Сюй Іфань (Китай)

Альтернативний список:

  • Надія Колб (Україна)/Марина Колб (Україна)
  • Юлія Стародубцева (Україна)/Анастасія Децюк (Чехія)

Ролан Гаррос цьогоріч проходитиме на паризьких грунтових кортах з 25 травня по 8 червня.

Нагадаємо, що на турнірі в Римі цього тижня Людмила Кіченок та Софія Кенін поступилися у другому колі парного розряду дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

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Марта Костюк

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