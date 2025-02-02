Слідом за Ястремською. Сестри Кіченок програли парний фінал у Лінці

У неділю, 2 січня, у межах парного розряду турніру WTA 500 в австрійському Лінці відбувся фінал, у якому сестри Людмила та Надія Кіченок протистояли дуету Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 10-4 на користь угорсько-бразильської пари.

Українки 1 рази подали навиліт, припустилися 2 подвійних помилок та зробили 3 брейки. На рахунку суперниць 1 ейс та 5 помилок на подачі. Бабош та Стефані також вдалося зробити 3 брейки.

У першій партії сестри Кіченок добре увійшли у гру, взяли перші три гейми, і до завершення сету свою перемогу не віддали.

Надалі ініціативу захопили Бабош та Стефані. У другій партії сестрам постійно доводилося відіграватися, але програний за рахунку 5:6 гейм на своїй подачі став для них фатальним.

Гра перейшла на супертай-брейк, де перевага інтернаціонального дуету була великою, і вони без проблем конвертували її у загальну перемогу.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Фінал, 2 лютого

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 3:6, 7:5, 10-4

Бабош та Стефані вперше в кар'єрі зіграли в одній парі, одразу здобувши титул. Натомість сестри Кіченок виступають дуетом вперше після Олімпіади у Парижі, де вони дійшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше одиночний титул у Лінці не змогла здобути Даяна Ястремська, яка поступилася у фіналі "нейтральній" спортсменці Єкатерині Александровій.