Істерика замість вибачення: Сабалєнка в епіцентрі скандалу після матчу Вімблдону проти Анісімової

Півфінал Вімблдону між першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою та американкою Амандою Анісімовою став емоційним видовищем, яке обговорює весь спортивний світ.

Матч завершився сенсаційною перемогою американки з рахунком 6:4, 4:6, 6:4. Але головною темою після гри стала зовсім не блискуча форма Анісімової, а вибух емоцій Сабалєнки.

Під час одного з геймів Анісімова виграла очко після попадання м’яча в трос, що змінило його напрямок. За тенісним етикетом у таких випадках гравці зазвичай вибачаються перед суперником, але американка цього не зробила.

Реакція Сабалєнки не змусила себе чекати – білоруска роздратовано вигукнула: "Чому ти не вибачилися?" – прямо в бік опонентки.

At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova not not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/uEUog3Agk3 — Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) July 10, 2025

Anisimova hit the tape and didn't apologize



Sabalenka: "Why didn't you say sorry?"



Spicy. pic.twitter.com/AvQZGr9KCV — TENNISCentel (@TennisCentel) July 10, 2025

Цей момент швидко розлетівся соцмережами, а фанати одразу згадали й інші скандальні епізоди за участі Сабалєнки, включаючи її грубість щодо Коко Гофф у попередніх матчах.

Нагадаємо, після поразки у фіналі Ролан Гаррос Аріна відкрито знецінила тріумф Коко Гофф, звинувативши у всьому вітер і свій "блідий" виступ.

Білоруска згодом вибачилася, визнавши перемогу Коко заслуженою, проте у щирість цих слів мало хто вірить.