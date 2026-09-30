Відомий голлівудський актор завітав на тренування до зали зіркового бійця UFC

Відомий британський актор Том Гарді продовжує активно займатися єдиноборствами та цього разу засвітився на тренуванні з боксу в залі колишнього претендента на титул UFC Майкла Чендлера.

Чендлер опублікував відео, на якому Гарді відпрацьовує боксерські удари разом із його тренером. Актор працює на лапах та демонструє техніку, швидкість і серйозний підхід до тренування.

Схоже, Гарді регулярно використовує зал Чендлера для своїх занять. Для актора єдиноборства давно стали не просто способом підтримувати фізичну форму, адже він серйозно захоплюється бойовими мистецтвами.

Зокрема, Том Гарді багато років займається бразильським джиу-джитсу та має чорний пояс. Він неодноразово брав участь у змаганнях і продовжує тренуватися навіть попри щільний графік кінозйомок.

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Нагадаємо, в останньому своєму бою Чендлер зазнав поразки від Маурісіо Руффі на UFC Freedom 250.

Раніше повідомлялося, що Гарді домовився про бій із зірковим бійцем UFC, який проживає в Росії.