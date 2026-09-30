Автомобілі, будинки та сотні тисяч доларів: президент Узбекистану щедро нагородив шахістів за перемогу
Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв влаштував масштабну зустріч із членами національних збірних із шахів та парашахів, під час якої спортсмени отримали надзвичайно щедрі подарунки за успішний виступ на Олімпіадах у Самарканді.
Головним героям стали шахісти чоловічої збірної Узбекистану, яка перемогла на 46-й Всесвітній шаховій Олімпіаді та вдруге в історії стала олімпійським чемпіоном. Жавохір Сіндаров, Нодірбек Абдусатторов, Нодірбек Якуббоєв, Мухіддін Мадамінов і Шамсіддін Вахідов отримали автомобілі Volkswagen Teramont Pro та котеджі.
Не залишилися без подарунків і представники збірної з парашахів. Ахадхон Кімсанбоєв, Марсель Шаюсупов, Сірожиддін Зайніддінов, Сардорбек Мамаражабов і Селбі Какішова отримали автомобілі Volkswagen Passat Pro та житло. Президент навіть пожартував, що машина потрібна, але майбутнім нареченим спортсменів потрібен і будинок.
Щедрі подарунки дісталися й тренерам. Головні тренери шахової та парашахової збірних також отримали автомобілі.
На цьому нагородження не завершилося. Кожен чемпіон шахової Олімпіади отримав по 200 тисяч доларів, а їхні тренери — по 50 тисяч. Представникам збірної з парашахів виплатили по 50 тисяч доларів, тоді як тренерам команди — по 12,5 тисячі.
Нагадаємо, у завершальному турі шахової Олімпіади збірна Узбекистану здолала українську команду, здобувши перемогу у змаганнях.
Раніше повідомлялося, що український гросмейстер Ігор Самуненков виграв індивідуальну золоту медаль за підсумками Всесвітньої шахової Олімпіади у Самарканді.