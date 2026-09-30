Тільки врахуйте, молодший дуже любить поїсти: мама зірки Барселони епічно відповіла расисту у соцмережах

Мама зірки Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля Шейла Ебана жорстко відповіла користувачу соцмереж, який залишив під її публікацією расистський коментар із вимогою "повернутися на батьківщину".

Жінка не стала ігнорувати провокацію та відповіла з іронією. Шейла заявила, що готова залишити країну, але тоді запропонувала автору коментаря самостійно подбати про двох її дітей.

"Добре, я поїду з вашої країни. Прощавайте. Але тоді подбайте про двох дітей, яких я залишу тут. Заберіть малого Кейна – тільки врахуйте, він дуже любить поїсти!" – сказала мама Ямаля.

Свою відповідь Шейла супроводила жартівливим відео, на якому вона начебто вже зібрала валізу та готується залишати дім. Водночас її молодший син Кейн, схоже, не зовсім зрозумів, що відбувається, і виглядав шокованим від побаченого.

Нагадаємо, напередодні сам Ламін відзначився дублем у ворота збірної Хорватії, допомігши Іспанії здобути другу поспіль перемогу у межах Ліги націй.

Раніше повідомлялося, що легендарний півзахисник Барселони Іван Ракитич включив Ямаля у трійку фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч-2026".