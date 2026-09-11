Пегула – про поразку в півфіналі US Open: Не знаю, хто сьогодні так розлютив Сабалєнку

Американська тенісистка Джессіка Пегула пояснила свою поразку в півфіналі US Open від чинної чемпіонки змагань Аріни Сабалєнки високою якістю гри суперниці.

Слова Пегули наводить Великий теніс України.

"Мабуть, це був її найкращий матч цього року. Її рівень був просто шалено високим. Можливо, на самому початку вона ще почувалася неідеально, але мені здавалося, що ми обидві добре грали, добре подавали. А потім… не знаю, хто її сьогодні так розлютив. Сподіваюся, це була не я. Хоча, можливо, все-таки я. Не знаю. Вона грала просто неймовірно. Якщо чесно, навіть не знаю, чи могла я сьогодні зробити щось набагато краще.

Я зробила все, що могла. Не думаю, що зіграла погано. Насправді я раніше грала проти неї й гірше. Але рівень, який вона показала сьогодні, мабуть, був найвищим із тих, що я від неї бачила, особливо з огляду на те, що сама я, як мені здається, зовсім не грала погано", – сказала Джессіка.