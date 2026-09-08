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Кривдниця Костюк не зуміла обіграти Сабалєнку у чвертьфіналі US Open

Станіслав Матусевич — 8 вересня 2026, 21:05
Кривдниця Костюк не зуміла обіграти Сабалєнку у чвертьфіналі US Open
Лінда Носкова
Getty Images

Чеська тенісистка Лінда Носкова (6) поступилася лідерці світового рейтингу "нейтральній" Аріні Сабалєнці у чвертьфіналі US Open.

Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(1), 6:3, 6:7(7).

У вирішальному сеті Носкова вела 4:2, але не зуміла втримати перевагу, програвши на тай-брейку до 10 очок.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Чвертьфінал, 8 вересня

Лінда Носкова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:7(1), 6:3, 6:7(7)

Тенісистки зустрічалися втретє, "нейтралка" не програвала. У півфіналі змагань чинна чемпіонка Сабалєнка зіграє проти сильнішої в матчі між американками Джессікою Пегулою (3) і Еммою Наварро (27).

Якщо у своєму чвертьфінальному поєдинку представниця Казахстану Єлена Рибакіна (2) обіграє китаянку Чжен Ціньвень (121), то вперше очолить світовий рейтинг з наступного тижня, незалежно від подальших результатів US Open.

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу Носкова в трьох сетах перемогла українку Марту Костюк (11).

US Open Аріна Сабалєнка Лінда Носкова

US Open

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