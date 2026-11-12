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Світоліна – про майбутній матч проти Сабалєнки: Вона чудова тенісистка, це буде складне завдання

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2026, 15:34
Світоліна – про майбутній матч проти Сабалєнки: Вона чудова тенісистка, це буде складне завдання
Еліна Світоліна
Getty Images

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна оцінила майбутній поєдинок проти Аріни Сабалєнки на Підсумковому турнірі, в якому обом суперницям потрібна перемога для виходу до півфіналу.

Слова нашої тенісистки наводить Великий теніс України.

е буде складне завдання. Але спочатку я намагатимуся відновитися після сьогоднішнього матчу, а завтра попрацюю над кількома моментами, щоб внести необхідні корективи. Знаєте, вона чудова тенісистка. Тому для мене буде важливо зосередитися на кількох речах, які я маю зробити на корті", сказала Світоліна.

Еліна вже ставала чемпіонкою WTA Finals у 2018 році, але про повторення того успіху поки не думає.

"Знаєте, я поки не надто багато про це думаю. Просто зосереджуюся на своїй грі. Я вже зараз дуже-дуже щаслива й намагаюся знайти свій найкращий теніс, тому що тут немає легких матчів. Потрібно докладати максимум зусиль, добре грати й демонструвати справжній бійцівський характер".

Гра між Світоліною та Сабалєнкою відбудеться 13 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом. У попередніх семи очних поєдинках українка змогла перемогти лише раз.

Нагадаємо, що напередодні Світоліна у матчі другого туру Підсумкового турніру з камбеком здолала чешку Кароліну Мухову, завдяки чому зберегла шанси на вихід до півфіналу.

Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна Аріна Сабалєнка

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