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"Нейтральну" Сабалєнку визнали найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 17:11
Нейтральну Сабалєнку визнали найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році
Аріна Сабалєнка
Getty Images

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка стала найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році.

Про це повідомили у SportsPro.

Спортсменка випередила триразову олімпійську чемпіонку з фрістайлу Ейлін Гу та форварда Маямі Гіт Янніса Адетокумбо.

Також у десятці найцікавіших спортсменів для спонсорів опинились Карлос Алькарас, Шарль Леклер та Аліса Лю. Цікаво, що серед лідерів рейтингу місце знайшлось лише одному представнику футбола – Ерлінгу Голанду, четверта позиція.

10 найбільш привабливих для спонсорів спортсменів у 2026 році

  1. Аріна Сабалєнка (теніс)
  2. Ейлін Гу (фрістайл)
  3. Янніс Адетокумбо (баскетбол)
  4. Ерлінг Голанд (футбол)
  5. Карлос Алькарас (теніс)
  6. Аліса Лю (фігурне катання)
  7. Віктор Вембаньяма (баскетбол)
  8. Алєксандр Звєрєв (теніс)
  9. Шарль Леклер (Формула-1)
  10. Енісет Дібанца (баскетбол)

Цікаво, що Кріштіану Роналду посів 14 місце рейтингу, а Ліонель Мессі опинився на 27 позиції. 

Зауважимо, що оцінка формулювалася на трьох ключових критеріях: силі бренду, потенційній аудиторії та економічній привабливості. 

Минулого року статус найпривабливішого спортсмена для спонорства мав пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Ерлінг Голанд Шарль Леклер Аріна Сабалєнка

Ерлінг Голанд

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