"Нейтральну" Сабалєнку визнали найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка стала найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році.

Про це повідомили у SportsPro.

Спортсменка випередила триразову олімпійську чемпіонку з фрістайлу Ейлін Гу та форварда Маямі Гіт Янніса Адетокумбо.

Також у десятці найцікавіших спортсменів для спонсорів опинились Карлос Алькарас, Шарль Леклер та Аліса Лю. Цікаво, що серед лідерів рейтингу місце знайшлось лише одному представнику футбола – Ерлінгу Голанду, четверта позиція.

10 найбільш привабливих для спонсорів спортсменів у 2026 році

Аріна Сабалєнка (теніс) Ейлін Гу (фрістайл) Янніс Адетокумбо (баскетбол) Ерлінг Голанд (футбол) Карлос Алькарас (теніс) Аліса Лю (фігурне катання) Віктор Вембаньяма (баскетбол) Алєксандр Звєрєв (теніс) Шарль Леклер (Формула-1) Енісет Дібанца (баскетбол)

Цікаво, що Кріштіану Роналду посів 14 місце рейтингу, а Ліонель Мессі опинився на 27 позиції.

Зауважимо, що оцінка формулювалася на трьох ключових критеріях: силі бренду, потенційній аудиторії та економічній привабливості.

Минулого року статус найпривабливішого спортсмена для спонорства мав пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.