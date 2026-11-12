"Нейтральну" Сабалєнку визнали найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році
Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка стала найпривабливішою спортсменкою для спонсорів у 2026 році.
Про це повідомили у SportsPro.
Спортсменка випередила триразову олімпійську чемпіонку з фрістайлу Ейлін Гу та форварда Маямі Гіт Янніса Адетокумбо.
Також у десятці найцікавіших спортсменів для спонсорів опинились Карлос Алькарас, Шарль Леклер та Аліса Лю. Цікаво, що серед лідерів рейтингу місце знайшлось лише одному представнику футбола – Ерлінгу Голанду, четверта позиція.
10 найбільш привабливих для спонсорів спортсменів у 2026 році
- Аріна Сабалєнка (теніс)
- Ейлін Гу (фрістайл)
- Янніс Адетокумбо (баскетбол)
- Ерлінг Голанд (футбол)
- Карлос Алькарас (теніс)
- Аліса Лю (фігурне катання)
- Віктор Вембаньяма (баскетбол)
- Алєксандр Звєрєв (теніс)
- Шарль Леклер (Формула-1)
- Енісет Дібанца (баскетбол)
Цікаво, що Кріштіану Роналду посів 14 місце рейтингу, а Ліонель Мессі опинився на 27 позиції.
Зауважимо, що оцінка формулювалася на трьох ключових критеріях: силі бренду, потенційній аудиторії та економічній привабливості.
Минулого року статус найпривабливішого спортсмена для спонорства мав пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.