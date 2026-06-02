Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Тренерка Костюк знову показала гральну карту після перемоги своєї підопічної

Станіслав Матусевич — 2 червня 2026, 17:21
Тренерка Костюк знову показала гральну карту після перемоги своєї підопічної

Після завершення успішного для Марти Костюк чвертьфіналу проти співвітчизниці Еліни Світоліної на Ролан Гаррос тренерка киянки Сандра Заневська з посмішкою на обличчі продемонструвала підопічній гральну карту – чирвову п'ятірку.

Очевидно, повторилася історія півфіналу на турнірі в Мадриді, коли після переможного для Костюк матчу проти австрійки Анастасії Потапової Заневська показала камерам іншу карту – бубнового валета.

Справа тут у наступному. Марта з чоловіком Георгієм та Сандрою завжди, коли тасують колоду, намагаються вгадати карту, яка лежить згори. Чоловік та тренерка часто вгадують, Костюк цього зробити майже ніколи не вдається.

Вперше тенісистка вгадала карту – бубнового валета – саме перед мадридським півфіналом проти Потапової. Заневська припустила, що це на щастя, тому Потапову тенісистка має обіграти. Після матчу Сандра продемонструвала карту як символ перемоги.

З великою часткою ймовірності можна припустити, що перед чвертьфіналом Ролан Гаррос проти Світоліної Костюк вгадала чирвову п'ятірку, і після перемоги Марти Заневська показала їй цю карту.

Нагадаємо, що суперницею Костюк по півфіналу Ролан Гаррос стане росіянка Мірра Андрєєва.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Марта Костюк Ролан Гаррос Сандра Заневська

Марта Костюк

Огляд історичного українського чвертьфіналу Ролан Гаррос між Костюк та Світоліною
Костюк – про перемогу над Світоліною: Хочу присвятити цей поєдинок українському народу
Костюк обіграла Світоліну і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Ролан Гаррос
Костюк і Світоліна влаштували божевільний розіграш на Ролан Гаррос: трибуни вибухнули оплесками
Росіянка стала суперницею Світоліної або Костюк у півфіналі Ролан Гаррос

Останні новини