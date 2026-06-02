Тренерка Костюк знову показала гральну карту після перемоги своєї підопічної

Після завершення успішного для Марти Костюк чвертьфіналу проти співвітчизниці Еліни Світоліної на Ролан Гаррос тренерка киянки Сандра Заневська з посмішкою на обличчі продемонструвала підопічній гральну карту – чирвову п'ятірку.

Очевидно, повторилася історія півфіналу на турнірі в Мадриді, коли після переможного для Костюк матчу проти австрійки Анастасії Потапової Заневська показала камерам іншу карту – бубнового валета.

Справа тут у наступному. Марта з чоловіком Георгієм та Сандрою завжди, коли тасують колоду, намагаються вгадати карту, яка лежить згори. Чоловік та тренерка часто вгадують, Костюк цього зробити майже ніколи не вдається.

Вперше тенісистка вгадала карту – бубнового валета – саме перед мадридським півфіналом проти Потапової. Заневська припустила, що це на щастя, тому Потапову тенісистка має обіграти. Після матчу Сандра продемонструвала карту як символ перемоги.

З великою часткою ймовірності можна припустити, що перед чвертьфіналом Ролан Гаррос проти Світоліної Костюк вгадала чирвову п'ятірку, і після перемоги Марти Заневська показала їй цю карту.

Нагадаємо, що суперницею Костюк по півфіналу Ролан Гаррос стане росіянка Мірра Андрєєва.