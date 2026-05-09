Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Желізко відзначився черговим красивим голом за Лехію

Олег Дідух — 9 травня 2026, 18:05
Желізко відзначився черговим красивим голом за Лехію
Іван Желізко
Krzysztof Porebski/PressFocus

Український півзахисник Лехії (Гданьськ) Іван Желізко відзначився голом у матчі 32 туру чемпіонату Польщі проти Відзева (Лодзь). На 66-й хвилині від забив дальнім ударом з передачі іншого українця, Антона Царенка.

Для Желізка це восьмий гол у 33 матчах за Лехію у поточному сезоні, і всі були забиті ударами з-за меж штрафного майданчика.

Втім, гол Желізка на підсумок матчу не вплинув: на момент його голу Відзев уже вів у рахунку 3:0. 25-річний український півзахисник встановив остаточний рахунок у матчі – 3:1 на користь господарів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Желізка з боку донецького Шахтаря. Лехія готова відпустити свого гравця за 6 мільйонів євро.

ВІДЕО Лехія Гданськ Іван Желізко

Останні новини