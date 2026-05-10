Я про це не знав: реакція Амосова на бонус UFC за виступ вечора завірусилася в мережі
Після яскравої перемоги на UFC 328 українець Ярослав Амосов став героєм ще одного вірусного моменту.
Під час спілкування з журналістами Амосов показав свої "талісмани" на бій – соску молодшої доньки та іграшковий monster truck сина, які взяв із собою на турнір.
Саме тоді журналіст повідомив українцю, що той може отримати 100 тисяч доларів бонусів за свій виступ. Реакція Амосова миттєво стала вірусною.
"Я про це не знав… Я навіть не думав про це. Ти думаєш, я сьогодні показав хорошу гру?" – здивовано запитав українець.
Коли журналіст підтвердив, що бій був дуже яскравим, Амосов із посмішкою відповів, що готовий отримати від нього хоча б чізбургер як нагороду.
Нагадаємо, у ніч проти 10 травня в Ньюарку Амосов достроково переміг Хоеля Альвареса, завершивши бій задушливим прийомом у другому раунді.
Після поєдинку українець ще й ефектно станцював брейк-данс у центрі октагону, що теж вже стало хітом соцмереж.
Згодом у UFC підтвердили, що Ярослав Амосов і Джим Міллер отримають солідний бонус за свої ефектні перемоги на турнірі.