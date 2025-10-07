За*бав цей теніс *бучий: росіянка Андрєєва знову осоромилася після поразки в Ухані

Скандальна російська тенісистка Мірра Андрєєва вкотре привернула до себе увагу, і знову не через гру.

Під час матчу другого кола турніру WTA 1000 у китайському Ухані "нейтральна" спортсменка не стримала емоцій та вилаялася просто на корті, вигукнувши: "За*бав цей теніс *бучий!"

Нагадаємо, 17-річна Андрєєва програла 37-річній німкені Лаурі Зігемунд, яка займає лише 57-му позицію у світовому рейтингу. Матч тривав понад три години (3:02) і завершився з рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3 на користь досвідченої Зігемунд.

Поведінка росіянки викликала хвилю критики у соцмережах. Вболівальники нагадали, що Мірра вже не вперше дозволяє собі подібні висловлювання на корті, демонструючи повну відсутність поваги до суперниць і самої гри.

Не так давно у Андрєєвої зірвало дах у матчі на Ролан Гаррос, під час якого вона послала власну тренерку на три літери.