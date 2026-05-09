Вдала українізація: легенда UFC мило відреагував на танці Амосова перед зважуванням

Перед офіційною церемонією зважування на UFC 328 українець Ярослав Амосов привернув увагу одного з найвідоміших бійців світу – Чарльза Олівейри.

Поки Амосов із танцями проводив фінальну "гонку" ваги у підтрибунному приміщенні під українські пісні, поруч перебував колишній чемпіон UFC та чинний володар титулу BMF.

Бразилець звернув увагу на українця, усміхнувся та навіть поаплодував йому, після чого спортсмени зробили спільне фото.

Згодом Амосов та його майбутній суперник Хоель Альварес успішно пройшли офіційне зважування. Обидва спортсмени показали однакову вагу – 77 кілограмів.

Нагадаємо, бій Ярослава проти Альвареса відбудеться у ніч на неділю, 10 травня у межах турніру UFC 328 в Ньюарку.

