Послала всіх чи подякувала? У соцмережах розгорівся скандал навколо слів росіянки на Australian Open

"Нейтральна" тенісистка з російським паспортом Мірра Андрєєва впевнено вийшла до третього кола Australian Open, розгромивши грецьку тенісистку Марію Саккарі (6:0, 6:4).

Втім, головною темою обговорень став не результат матчу, а поведінка 18-річної тенісистки після фінального розіграшу.

Після перемоги Андрєєва звернулася до трибун, але через шум глядачів у трансляції було важко розібрати її слова.

У соцмережах миттєво спалахнули суперечки:частина фанатів переконана, що Мірра вигукнула нецензурне "F**k you all" (Пішли ви всі), інші ж наполягають, що це було "Thank you all" ("Дякую всім").

Did she say what I'm thinking she said???? 😭😭 pic.twitter.com/qH9hxmE0VX — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 21, 2026

Версія з лайкою виглядає не такою вже й фантастичною. Раніше в одному з інтерв'ю Андрєєва скаржилася, що грецькі вболівальники поводяться агресивно, адже дуже емоційно підтримують своїх спортсменів. Тож не виключено, що це могла бути емоційна відповідь фанатам Саккарі.

