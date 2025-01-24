Стали відомі фіналістки Australian Open у парному розряді

Сьогодні зранку, 24 січня, відбулось два півфінальні поєдинки Australian Open у парному розряді серед жінок.

Фіналістками турніру стали пари Сінякова/Таусенд та Се/Остапенко. Тандем колишньої партнерки Кіченок та тайванки здолав Габріелу Дабровскі та Ерін Раутліфф з рахунком 2:1 (7:6(3), 3:6, 6:3).

Чеська тенісистка Сінякова в парі з представницею США вибила з турніру тандем росіянок Андрєєву та Шнайдер. Зустріч завершилась із рахунком 2:1 (6:7(4), 6:4, 6:3).

Фінальний поєдинок Australian Open у парному розряді серед жінок відбудеться 26 січня. Старт матчу заплановано на 6 ранку за київським часом.

Зазначимо, що найкращого результату на турнірі досягла Людмила Кіченок, яка у скандальному матчі вибула на стадії 1/4 фіналу від пари Младенович-Шуай.

Та дуель завершилась відмовою Кіченок потиснути руку француженки через погрози з боку Крістіни.

Раніше стали відомі фіналісти парного розряду серед чоловіків.